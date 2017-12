Malestar con la actual dirigencia de Adep

HUMAHUACA. El Centro de Jubilados de la Asociación de Educadores Provinciales de esta localidad funciona desde 2003 y tiene un rol muy activo en la comunidad humahuaqueña tanto en actividades culturales como sociales.

Son alrededor de cincuenta integrantes los que asisten a este centro de jubilados y que se reúnen semanalmente en la Casa de Adep ubicada en el barrio 23 de Agosto de esta ciudad. Allí comparten talleres dictados especialmente para ellos y además es un espacio de socialización.

Tradicionalmente desde su creación, el Centro de Jubilados recibió la visita de todas las comisiones de Adep que acercaban y se interiorizaban de las actividades que allí se realizan, siendo en varias ocasiones distinguidos por su labor comprometida. Sin embargo, la nueva dirigencia encabezada por Darío Abán no se presentó a pesar de haber sido invitado y nunca tuvieron una respuesta.

Adep les brindaba un taller de danza y folclore a los jubilados que debió ser suspendido en noviembre porque la actual comisión le adeuda cinco meses al profesor que dictaba ese taller.

En relación a este tema,Nelida Zamboni, secretaria del centro de jubilados expresó“nos encontramos muy decepcionados, amargados porque el gremio no se acuerda de nosotros”y explicó“el taller no solo es de danza y folclore sino que el profesor nos hace hacer gimnasia, cosas que favorecen a nuestra salud”.

María Nahum, tesorera de este centro aclaró“todos los que participamos del taller somos socios inclusive el profesor al que se le adeudan los cinco meses”y en ese sentido el taller es el único beneficio con el que cuentan estos jubilados.

Amanda Fabián, presidenta del centro de jubilados expresó“creo que toda comisión nueva debe visitar el interior y si bien hablé con Marcos Ávalos, el actual vocal de Adep de Humahuaca y fue con quién enviamos la nota de invitación a la nueva comisión no tenemos respuesta”. Además agregó“no nos tienen que olvidar a los viejos porque somos nosotros quienes en su momento apoyamos en todo al gremio”.

Fabián, Nahum y Zamboni recordaron algunos logros que se gestionaron desde el centro de jubilados como la creación de viviendas de Adep que beneficiaron a cincuenta familias, la instalación de una sede del Instituto de Seguros de Jujuy en Humahuaca.

Finalmente, María Nahum manifestó“repudiamos la actitud de esta nueva comisión que hace seis meses que asumió y ni siquiera se han presentado o contestado, hay un enojo de todos”y Nélida Zamboni expresó“nosotras esperábamos su visita, no mandaron ni un papelito diciendo viejos no nos esperen porque no vamos”.