Los diez grandes éxitos de John Lennon a 37 años de su muerte

Hace exactamente 37 años, el mundo de la música perdió a una verdadera joya: John Lennon. Un supuesto fanático, Mark David Chapman, le arrebató la vida cuando salía de su residencia en el lujoso edificio Dakota, de la calle 72 de Manhattan.

Hasta la separación de The Beatles, en 1971, Lennon era considerado como el líder de la banda. Sus diferencias con Paul McCartney y los problemas que tenía con la casa discográfica, precipitaron la separación del cuarteto de Liverpool.

Lennon y MacCartney eran considerados como dos de los compositores más prolíficos en la historia de la música, por lo que sus carreras en solitario estaban resultando bastante exitosas.

El impulso creativo que John tenía con The Beatles, no tardó en hacerse notar y comenzó a cosechar decenas de éxitos, al tiempo en que sus melodías se convertían en verdaderos himnos. Sí, todos conocemos Imagine, pero en la lista Billboard, Lennon colocó más temas que hoy son parte de un legado histórico musical.

Te presentamos dies de sus grandes exitos

1. (Just Like) Starting Over (John Lennon)

Estrenada en noviembre de 1980, logró colocarse en el número 1 de Billboard.

2. Woman (John Lennon)

Otro himno super conocido de 1981. Casi lo consigue, pues se quedó en el sitio número 2.

3. Instant Karma / We All Shine On (John Lennon / Yoko Ono)

Canción de inicios de 1970, que llegó hasta la posición 3 de esta afamada lista

4. Whatever Gets You Thru The Night (John Lennon & the Plastic Ono Band)

Esta canción de 1974 logró llegar al número 1 de la lista.

5. Imagine (John Lennon)

Una de sus canciones icónocas de 1971, que logró colocarse en el número 3 del Billboard.

6. Nobody Told Me (John Lennon)

Es de enero de 1984 y escaló hasta la posición 5.

7. Dream (John Lennon)

Debutó en la lista en diciembre de 1974 y logró colocarse en el número 9.

8. Watching The Wheels (John Lennon)

Es de marzo de 1981 y logró colocarse en el sitio 10.

9. Mind Games (John Lennon)

Fue lanzada en noviembre de 1973 y se ubicó en el sitio 18.

10. Power To The People (John Lennon & Plastic Ono Band)

Fue lanzada en marzo de 1971 y llegó a colocarse en el sitio 11.