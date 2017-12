El reggeaton se adueño de las preferencias de los argentinos en Youtube

A través del clásico #YouTubeRewind, versión 2017, desde la plataforma de los vídeos, destacaron los videos más vistos de año que está llegando a su final en poco más de 20 días.

La música es uno de los rubros más atractivos para los usuarios de la red social de Google, y en la Argentina el top ten de los videos más vistos está compuesto mayoritariamente por canciones del género reggaeton. Siendo la más vista, al igual que a nivel mundial, el suceso comercial "Despacito" de Luis Fonsi y Daddy Yankee, con más de 4.400 millones de reproducciones a nivel global.

Otro tema importante de destacar, según el informe que realizó Google, es que seis de las diez canciones son en español, hecho que confirma el ascenso de la música latina a nivel internacional, gracias al tirón de "Despacito" y los ritmos urbanos.

Este es el ranking completo

2. Ed Sheeran

3. "Mi gente" (J Balvin ft. Willy William)

4-"Felices los 4" (Maluma)

5. "That's what I like" (Bruno Mars)

6- "Ahora dice" (Chris Jeday ft. J. Balvin, Ozuna, Arcángel)

7- "El amante" (Nicky Jam)

8- "Swalla" (Jason Derulo ft. Nicki Minaj & Ty Dolla $ign)

9- "I'm the One" (DJ Khaled ft. Justin Bieber, Quavo, Chance the Rapper, Lil Wayne)

10- "Súbeme la radio" (Enrique Iglesias ft. Descemer Bueno, Zion & Lennox)