"Es cómo buscar un cirgarrillo en una cancha de fútbol", dijo Balbi

La Armada informó hoy que volverá a buscar el submarino ARA San Juan en la zona en la que se detectó el sonido compatible con una explosión, esta vez con un sensor de alta resolución aportado por Estados Unidos, al tiempo que confirmó que "no hay fecha límite para el final de la ayuda internacional" para la localización del sumergible desaparecido el 15 de noviembre último.

"Hoy por la tarde se va a reincorporar el Atlantis con su rov (vehículo operado en forma remota) de Estados Unidos que va a ir a investigar otro objeto en una zona, a través de un sonar de barrido lateral con un sensor de alta resolución con el objetivo de barrer nuevamente esa elipse que ya fue barrida casi dos veces", dijo el vocero de la Armada, el capitán de navío Enrique Balbi en su parte de hoy.

Según precisó, "la idea es barrer nuevamente el área" donde la Organización del Tratado de Prohibición Total de Pruebas Nucleares (CTBTO, por sus siglas en inglés) detectó "el evento consistente con una explosión" el mismo día en que desapareció el ARA San Juan, el 15 de noviembre último.

"El área se barrió dos veces, es intención volver a barrer esa elipse", dijo el vocero de la Armada en su parte diario.

"Hoy, y durante el fin de semana va a haber tres unidades con sus respectivos rov investigando tres objetos diferentes en forma simultánea", dijo Balbi en referencia al Atlantis, Aviso Islas Malvinas y Yantar (ruso).

Agregó que también se va a aprovechar el Aviso Puerto Argentino que zarpó ayer desde Comodoro Rivadavia para reincorporarse a la búsqueda y que mañana se estaría incorporando el Protector, que se suma al Angelescu que se incorporó ayer.

Según explicó, al Angelescu se le asignó un área "más al norte" de la zona, ya que era la dirección que llevaba el submarino ARA San Juan en su camino a Mar del Plata.

Con todo esto, dijo, "durante le fin de semana habrá en la zona varios medios haciendo barridos e inspeccionando visualmente los objetos detectados".

Comentó también que "las condiciones meteorológicas favorecen", pero recordó que "el área es grande" y comparó con "tratar de encontrar un cigarrillo de seis centímetros en una cancha de fútbol".

Dijo también que el submarino mide 66 metros y es de color verde, justamente "para que no sea detectado en el agua", características que complican su detección.

En cuanto al apoyo internacional, señaló que "al momento no hay ninguna fecha fijada para el apoyo internacional" .