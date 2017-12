HUMAHUACA (Corresponsal) La tradicional cena blanca se realizará el próximo sábado 16 a partir de las 22 en el salón Hotel de Turismo Municipal de esta localidad.

Por segundo año consecutivo, los colegios secundarios humahuaqueños compartirán una sola fiesta. La organización está a cargo de los diferentes directivos de las escuelas quienes se dividieron las tareas. Así unos se ocuparán de la ceremonia religiosa, otros de la pasarela y de la cena.

Este año, la coordinación de la cena está a cargo de la Escuela Normal Superior “República de Bolivia”. Hilario Castro, vicerrector de ese establecimiento educativo informó que son alrededor de 200 egresados los que estarán participando de este evento juvenil tan importante e indicó que este año se sumaron el Secundario Nº 26 de la localidad de Uquía y la Escuela Rural de Entorno Virtual de la localidad de Valiazo.

El precio de la tarjeta es de $700. El menú consiste en arrollado de pollo primavera, lomo con salsa y de postre se servirá helado. El salón donde se realizará este evento fue cedido por la comuna local y el servicio de catering está a cargo de un restaurant humahuaqueño.

En relación al costo de la tarjeta, el vicerrector indicó que la difícil situación económica y que los estudiantes no puedan costearla hace que por ejemplo de los 79 egresados que tienen en la escuela Normal solo hayan confirmado su presencia 50 alumnos, situación que se repite en otros establecimientos educativos.

Malestar por actitud del Ente Autárquico Permanente

Hilario Castro explicó que presentaron una nota formal pidiendo colaboración al Ente Autárquico Permanente para la cena blanca en Humahuaca y nunca fue respondida de manera escrita.

Sin embargo, Castro explicó que en un diálogo que mantuvo con el presidente del Ente Autárquico Permanente, Martín Meyer la respuesta del funcionario fue “no hay nada, no tenemos ningún presupuesto para eso, tienen que pedirle a su intendente que le pida al gobernador”, situación que generó malestar entre los directivos humahuaqueños.

En ese sentido, el vicerrector Hilario Castro consideró una actitud “discriminatoria” del Ente hacia los estudiantes del interior porque “esta entidad sí participa en la cena blanca de los egresados de capital y no en las del interior”. Además agregó “si cada fiesta de los estudiantes nosotros adoptaríamos esa actitud y le diríamos al Ente hable con nuestro intendente y que sea él quien no pida a nosotros, no llegaríamos a ningún lado”.

Finalmente, Castro dijo “le recuerdo a la gente del Ente que todos son estudiantes, tantos los de capital como los del interior y tienen los mismos derechos”.