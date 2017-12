Celebraron a la Inmaculada Concepción

La parroquia San Pedro y San Pablo honró a la Inmaculada Concepción con una emotiva misa donde se congregaron los niños de catequesis y las familias a María, cerrando de esta manera el Año Jubilar Mariano por el centenario de la aparición de la Virgen de Fátima a los pastorcitos.

Numerosas familias participaron ayer de la misa en honor a la Inmaculada Concepción que como todos los años, la parroquia San Pedro y San Pablo realizó en las instalaciones del Bachillerato Provincial N§ 2 de la ciudad capital.

"Hoy es un día muy importante porque celebramos esta solemne fiesta en honor a nuestra madre, a través de quien Dios nos invita a no perder el gozo de la fe y a permanecer alegres", expresó el padre Miguel David Aciar, cura párroco de la iglesia San Pedro y San Pablo, quien durante la homilía invitó a los ciudadanos a no perder la esperanza y tener la confianza para aceptar los desafíos de la vida, "sabiendo que Dios siempre nos asiste, aun frente a aquellas situaciones de las que no estamos preparados o que no esperábamos".

Mencionó que si bien todos los 8 de diciembre son una fecha muy importante para la comunidad religiosa, este año fue especial ya que en la oportunidad, se concretó la clausura del año jubilar en honor a la Virgen de Fátima. "La capilla de Fátima del barrio Alberdi pertenece a la parroquia pero fue designada como centro de peregrinación de toda la ciudad. Así que con este signo hemos querido culminar el año agradeciendo a Dios y a nuestra madre", ponderó el sacerdote.

En ese orden, informó que se entregó a las capillas Nuestra Señora de Fátima y Señor de la Cruz, un rosario artesanal que fue donado por el santuario de la Virgen de Fátima en Portugal, como muestra de agradecimiento por la ardua labor de la feligresía de dicha comunidad en pos de las familias.

Señaló que en la ocasión se instituyeron veintitrés nuevos ministros extraordinarios de la sagrada comunión, quienes a partir de la fecha y a lo largo de un período de cuatro años, colaborarán en acercar la eucaristía a los feligreses, durante las misas que se celebren en la parroquia.

Resaltó además que "siguiendo el espíritu de vivir en familia y de asumir las necesidades de nuestra comunidad", los jóvenes que recientemente hicieron la confirmación, realizaron la donación de pañales, guantes descartables y diferentes materiales de higiene, al Centro de Desarrollo Infantil del barrio San Pedrito.

Fiesta parroquial de las familias

Por otro lado, el padre Miguel David Aciar invitó a la comunidad en general a participar de la fiesta parroquial de las familias que se realizará hoy.

"Vamos a encontrarnos para compartir una linda tarde de kermés, juegos, lotas, peloteros y sobre todo para poner en escena la obra de teatro que todos los años preparamos y que es fruto del taller del teatro gratuito que tenemos en la parroquia", expresó el sacerdote haciendo extensiva la invitación a todos los vecinos de la zona para particpar de la celebración.

La jornada, mencionó, será de entrada libre y gratuita, y tendrá lugar en el salón parroquial de Pachi Gorriti 1249, de 16 a 21 horas.

