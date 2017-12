"Lo que hay trabajar es en educación sexual y reproductiva”

-En la jornada se planteo el retraso de envío en la medicación para estas enfermedades virales ¿Cuál es la situación?

-En el caso de la hepatitis la medicación está disponible en el programa nacional de Salud de la Nación que han llegado mil tratamientos nuevos donados por la Fundación Messi, nuestro jugador de futbol. Ahora hay que detectar y diagnosticar a los pacientes que tienen hepatitis C para ofrecerles tratamientos.

-¿La falta de diagnóstico marca un problema en el sistema de salud?

-Sí, es un problema, en HIV nos pasa lo mismo, ya que tenemos un 30% de pacientes que viven con HIV y no conocen su situación y cuando llegan al sistema de salud lo hacen en una etapa avanzada, lo cual hace que el tratamiento sea más complicado y más costoso.

-Respecto al HIV ¿cual es la realidad Argentina?

-De acuerdo a lo que nos dice le Programa Nacional son 126 mil personas que viven con el virus, el 98% de las nuevas infecciones son por transmisión sexual tanto de sexo entre hombres, como transmisión heterosexual prácticamente no tenemos otras vías de transmisión relevante, porque el uso de drogas en Argentina ha cambiado mucho de lo que era antes, como ser el uso masivo de inyecciones intravenosas. La cocaína ha cambiado el consumo por vía nasal, el crack, el paco, no quiero decir que sean cosas buenas; sino que como vías de transmisión son menos eficaces que las inyecciones intravenosas. Acá lo que hay trabajar mucho es en educación, educación sexual y reproductiva. Hay que hacer entender a las autoridades políticas de la Nación, la provincia, municipios, a los colegios religiosos a los sectores de la educación en general que cuando uno habla de educación sexual no está educando a la gente para que tenga relaciones sexuales. La gente las tiene igual. Lo que tratamos de explicar es como se puede cuidar y algunos de los flagelos que tenemos son los embarazos adolescentes, otros es evitar una serie de infecciones de transmisión sexual en ascenso en Argentina como la sífilis, la gonorrea, el Herpes, el virus HPV que puede producir cáncer y por supuesto HIV, hepatitis B y C que son transmisibles por vía sexual.

-La ley de educación sexual y reproductiva esta aprobada, hay protocolos y no se aplican. ¿Son barreras de prejuicios entre salud y educación?

-No me animo opinar sobre Jujuy, pero si conozco provincias del país donde esto es letra muerta. De hecho no muy lejos de aquí tenemos una provincia que mantiene la educación religiosa, de modo tal que en esas condiciones es bastante más complicado avanzar. Cuesta romper prejuicios y no se entiende que por más que yo barra la basura bajo la alfombra, la basura sigue. Es lo mismo que nos pasa con otros temas, la sociedad no termina de dar un debate franco y abierto. Por supuesto estamos todos contra el aborto, que es una situación muy infortunada; pero si el aborto se da en una situación clandestina termina con muertes maternas. Entonces por ahí esta empezar a discutir profundamente y entender que si hacemos educación sexual vamos a tener más chances de embarazos no deseados. Es decir si hay menos embarazos no deseados vamos a tener menos abortos, y si hay abortos por lo menos que no sean clandestinos y que puedan ser en condiciones que no impliquen que una mujer de buena posición económica aborte en un sanatorio privado con un diagnostico falso y una mujer de baja condición económica muere por un aborto séptico.

-Respecto al aborto la discusión esta como estancada, se avanza y se retrocede con planteos que ya fueron discutidos…

-Es bueno que se ponga en debate este tema sin imponer a nadie nada. Cuando se discute el uso del preservativo como herramienta de prevención de las enfermedades de transmisión sexual, y si me dicen yo práctico la abstinencia, entonces no necesita el preservativo. Si una persona me dice yo no manejo no le voy a decir que se ponga el cinturón de seguridad, si no me subo a una moto no tengo que usar casco. Pero por favor si se sube a la moto póngase casco, use cinturón si se sube a un vehículo y use preservativo si va a tener relaciones sexuales.

-El HIV tiene muchos tratamientos, así como la prevención, los programas de salud pública están alertas…

-Uno es el testeo que es responsabilidad del sistema de salud y de los médicos ofrecerles el testeo. La mujer que va a su médico por un papnicolau que le haga el pedido de HIV se debe ofrecer para confirmar que es HIV negativa, el 99,5% de los argentinos somos HIV negativos pero si usted pertenecería a ese 5% necesita tratamiento. De manera que si se entera a tiempo es mejor el tratamiento. El segundo punto es retener a los pacientes en el cuidado, si este abandona deberíamos salir a buscarlo, cosa que no hacemos. No son muchos, pero son una proporción lo suficientemente grande como para no permitirnos tener más éxitos todavía con tratamientos que hoy en día son muy bien tolerados, potentes y eficaces.

PEDRO CAHN