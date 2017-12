¿Cuál fue el objetivo de la conferencia en nuestra provincia?

Brindé una conferencia sobre la sanación a través de la hipnosis, es decir a través de los transes hipnóticos. Es un método milenario que inicialmente era ejecutado por chamanes, por sacerdotes, que permitían a la persona entrar en un transe, en un estado alterado de su conciencia, y a partir de ese estado tener acceso a todo lo que habitaba dentro de la persona. En este tipo de abordaje, para mí las enfermedades o lo que la persona presenta o tiene en su cuerpo, no es algo solo orgánico, solo emocional o solo energético, para mí hay incorporaciones de entidades, que pueden ser presencias de almas que pueden estar dentro de su cuerpo. Estamos hablando de almas que pueden ser de antepasados o de familiares que han partido, y que se han incorporado dentro del cuerpo de las personas. Para mí la enfermedad es también la presencia de seres dentro del cuerpo de la persona. Esto es algo que estuvo oculto durante muchos años en la historia de la humanidad pero es el principio de la conexión entre los seres humanos.

¿Lo que se busca es la sanación de la persona?

El objetivo primordial es sanar a la persona. Es una sanación integral, una sanación física. Si tiene una enfermedad a nivel físico como cáncer, alergia, astigmatismo, artrosis, hasta un problema sicoemocional como un desorden a nivel afectivo o un conflicto en su vida intima, También puede existir un problema a nivel energético o de comportamiento, como un trastorno obsesivo compulsivo. Todo se puede abordar a través de estas metodologías, este tipo de técnica tiene abordaje interdisciplinario.

¿Cualquiera puede ser hipnotizado?

No cualquiera. Hay personas que son muy mentales y son extremadamente rígidas en su mente y que les resulta muy difícil concentrarse porque su mente está muy agitada constantemente y no le permite estar en un estado de relajación y concentración. Pero podemos utilizar técnicas de hipnosis leves, transes un poco más leves donde el paciente puede tomar registro y conectarse con el proceso de sanación. En general la mayoría de las personas sensibles entrar en transeshipnóticos, es decir en estados de relajación y concentración, mucho más altos de un estado de vigilia. Quiero dejar muy en claro que una persona cuando entra en un estado de transe es plenamente consciente de su condición, escucha absolutamente todo y está plenamente consciente de lo que ocurre a su alrededor. No es que el paciente entra en transe y pierde el conocimiento, sino que está en un estado de relajación muy profunda.

¿Cuándo tiempo perdura está sesión?

La sesión tiene un abordaje aproximadamente de una hora. Hora y cuarto, y en algunos casos complejos requiere de una hora y media. En general, en una sola intervención se producen cambios y transformaciones enormes, es decir hay gente buscando años soluciones en la medicina tradicional u otros circuitos, pero es gracias a este tipo de métodos que pueden lograr cambios y transformaciones de manera inmediata.

¿Quiénes están habilitados a usar estas metodologías?

Soy formador de terapeutas, vine a dar cursos y formaciones de terapeutas en hipnoterapias, que luego serán personas capacitadas en la hipnosis para ejecutar este tipo de procedimientos. Hay siquiatras, sicólogos, terapeutas o hay personas que solo tienen avidez de ayudar a las personas a sanar y con esto pueden realizarlo sin ningún inconveniente.

¿Cómo empezó su trabajo en este ámbito?

Des muy chico empecé a tener y desarrollar la hipersensibilidad, que es una capacidad que me permite sentir en mi cuerpo lo que siente la persona, y a partir de eso fui desarrollando la condición de conectarme con el cerebro de las personas a través de la condición visual y magnética. Además este año fui incorporando muchas técnicas para producir transes hipnóticos o estados de relajación profunda que me permiten tener acceso a la mente en lo consiente o inconsciente de la persona para hacer un abordaje de ver que trae de su vidas pasadas. Se puede ver a través de ese tipo de terapia qué viviste en tu vida anterior, quién fuiste, qué cosas de tu vida anterior están repercutiendo en esta vida, podemos ver también cómo fue tu proceso gestacional, cómo fue el mes a mes dentro del vientre de tu mamá, que le pasaba a tu entorno, podemos saber también qué paso en la infancias desde el nacimiento. También tengo acceso directo a las experiencias que están totalmente grabadas en el inconsciente y que probablemente muchas personas no recuerden, que en general son traumas que el cerebro inhibe, es decir, que el cerebro bloquea para que el estrés no emerja. Por ejemplo hay personas adultas que tienen experiencias muy dolorosas de su vida infantil y gracias a esta técnica logramos extraerlas para poder liberarlas, poder sacar a la luz esa emoción es terapéutico y liberador. Los interesados en participar de la formación o clínicas pueden comunicarse al número 3884134596.