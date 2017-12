Gladys La Bomba Tucumana: "Argentina, acá estoy de tutú... ¿les gustó?"

Desde que varios participantes se quejaron de que Gladys La Bomba Tucumana fuera salvada en el ritmo homenaje en ShowMatch, muchos esperaron expectantes el momento en el que la cantante debiera enfrentar al clásico, uno de los ritmos más difíciles del certamen.

Consciente de esto, la participante pidió presentarse este viernes por la noche, pese a que la producción había previsto que Gladys realice su performance recién el lunes que viene junto a su bailarín, Facundo Arrigoni.

"Quería darle el gusto a toda la República Argentina de que me vean en tutú... ¿están contentos?, ¿les gustó? Estoy orgullosa de mi cuerpo, de lo que soy, de mis piernas, mis lolas, mi cintura, mi cola, mi rostro, todo. Me amo mucho".

Indagada sobre el porqué de su elección, La Bomba Tucumana se sinceró con su característico humor con ironía previo a aclarar que en las redes recibe muchas agresiones y que sus colegas se ríen de ella.

Pese a su actitud positiva, la artista llevó a cabo una interpretación del cisne negro, de El lago de los cisnes, pero no alcanzó las expectativas del jurado y se llevó tan sólo 14 puntos, quedando en la parte más baja de la ronda.