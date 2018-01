Así lucirán Ana y Christian en su boda en “Cincuenta sombras liberadas”

La cuenta oficial en Twitter de la película Cincuenta Sombras Liberadas compartió una imagen en movimiento de uno de los momentos más esperados entre “Anastasia” y “Christian”: su boda.

En la captura aparecen Dakota Johnson y Jamie Dornan sonriendo y disfrutando de un baile, dejando al descubierto algunos detalles del vestido que utilizará la protagonista en ese evento tan especial.

Spend Christmas with the one that matters most. #FiftyShadesFreed pic.twitter.com/TSfivhDowE