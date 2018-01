Según los astros, ¿cómo le irá a Argentina en el Mundial?

Joe Fernández es músico, actor de stand up, conductor (es parte de la mesa del programa Gente Sexy, por radio Blue) y… astrólogo. No cualquier astrólogo: un astrólogo futbolero. Entre sus vaticinios dictados por los astros figuran los resultados de los clásicos Boca-River en la Copa Sudamericana 2014, el título del "Millonario" en la Copa Libertadores 2015, la visión de que la Selección llegaría a la final de la Copa América 2016 y… el camino de la Selección en el Mundial de Brasil. Porque Joe, confeso hincha de Ferro, sentado en un programa de TV ante Dalma Maradona, hija del mítico capitán de la Selección, no sólo arriesgó en la previa de la competencia que la celeste y blanca alcanzaría la definición, sino que además dijo que su pálpito indicaba una derrota. "Tengo una buena noticia y una mala", señaló. "La buena es que llegamos a la final", sugirió. Y con eso dijo todo…

"La verdad es que me hubiera gustado fallar en el vaticinio del Mundial pasado, quería equivocarme, pero no se dio. Eso, como lo que pasó con River, cuando dije cómo iba a salir en los clásicos de la Copa Sudamericana, o en la Copa Libertadores, son cosas en las que uno se da cuenta cuánto tiene que ver la astrología en lo que pasa. Hoy hablábamos del técnico de Francia que no quería escorpianos en el equipo, Raymond Domenech, en el Mundial 2010. ¿Por qué? No tanto por el juego, sino porque el esorpiano es el que habla, el que te puede generar conflictos en el grupo. Hay que tenerlos, sí, siempre tenés que tenerlos. Pero en un Mundial tener mucho escorpio puede ser una carga muy pesada", hace su análisis, con el mapa de los signos en la mano.

¿Cómo ves a la Selección de cara al Mundial, según los astros?

Cada país tiene su signo. Argentina es canceriana, nació un 9 de julio. Y los cancerianos son gente muy familiera, de juntarse, del asado de los domingos, o las pastas de la nona. En otras culturas, el hijo termina la secundaria y se va a estudiar afuera. Acá, el argentino no se quiere separar de la familia. Hay algo que nos contagia esa energía, y eso se traslada a la Selección. Y vamos a tener un año canceriano. Va a haber mucha agua, porque Júpiter va a estar en Escorpio. Júpiter es el planeta de la alegría, la buena onda. Y eso a Escorpio, y a los signos de agua, los eleva. El 2018 es un gran año para los signos de agua; o sea Cáncer, que es el signo de Argentina, Piscis y Escorpio.

¿Podemos ser optimistas entonces?

Podemos ser optimistas de que va a se un buen año para los signos de agua, entonces, como Argentina es de Cáncer, va a ser bueno. Y si te duplico, te digo que Messi es de Cáncer; y me van a decir: esto me gusta un poco más. Las actitudes de Messi, de venir a casarse a Rosario con su familia, de seguir con la primera novia, de volver cada vez que puede a Rosario; eso es muy canceriano. Estamos bien aspectados desde ese lugar. Igual, el fútbol se juega de a once, y con una sola persona no podés, salvo que sea de Escorpio. Maradona era escorpiano. el escorpiano es una persona más arengadora, ve las cosas como de vida o muerte, blanco o negro, todo o nada. En cambio, Messi es Cáncer, mucho más sensible, más políticamente correcto. Ahí está la diferencia entre los dos. Messi va a necesitar que lo ayuden con su energía canceriana.

¿Entonces les decimos a los hinchas que, como mínimo, hay que reservar las entradas hasta semifinales?

Hasta las semis que se queden tranquilísimos; octavos de final y cuartos van a estar muy bien. En las semis sí va a haber que pelearla, hay que prender velas, hacer cruz de sal; tener a todos los astros a nuestro favor. Pero yo creo que Argentina va a estar entre los cuatro mejores equipos del Mundial.

FUENTE: INFOBAE