La realidad económica no genera expectativas en el NOA

Para el periodo enero - marzo es la más débil desde que inició la encuesta hace once años. Empleadores ven nula creación de empleo.En el 2017 no hubo crecimiento en empleo real, sino del eventual: son más los contratos laborales con un plazo corto o medio.

Los empleadores argentinos reportan planes de contratación "cautamente"optimistas para el primer trimestre de 2018. El 13% de los empleadores espera incrementar sus dotaciones, 4% anticipa un descenso y 79% no pronostica cambios, dando por resultado una Expectativa Neta de Empleo (ENE) de +9%.

Una vez que la información se ajusta por estacionalidad, la Expectativa se sitúa en +8% por segundo trimestre consecutivo.

Las expectativas laborales para el 2018 estarían en una meseta, y que en el 2019 -año electoral- se podría reactivar la obra pública.

En tanto, cuando se compara esta situación con el mismo período del año anterior, los empleadores reportan una mejora de 2 puntos porcentuales.

Los empleadores participantes fueron categorizados en una de las cuatro categorías de empresas: los micro negocios tienen menos de 10 empleados, las pequeñas empresas tienen entre 10 y 49 empleados, las empresas medianas tienen entre 50 y 249 empleados, y las empresas grandes tienen 250 o más empleados a nivel nacional.

Se pronostica el mercado laboral en el Noroeste (NOA) más débil para el período enero-marzo desde que comenzó la encuesta hace once años atrás. Los empleadores reportan una ENE nula, declinando por tres y ocho puntos porcentuales trimestral e interanualmente.

Sin expectativas de empleo

El Tribuno de Jujuy, según la Encuesta de Expectativa de Empleo de ManpowerGroup, consultó a algunos profesionales de la Facultad de Ciencias económicas, quienes destacaron que "no se generan expectativas laborales en la provincia, que la inflación hace que el trabajo informal crezca, ya que las empresas no están pudiendo mantener los costos que demanda tener trabajadores en blanco, y no se generan ofertas de comercialización de manera que la producción no estaría en ascenso".

Además en el 2017 no hubo crecimiento en empleo real en el tiempo, sino eventuales, son más los contratos laborales con un plazo corto o medio.

En sectores privados la mano de obra no es reconocida como tal, sino que se apuesta a las mínimas condiciones laborales y salariales.

Si bien en la Puna hay empresas que apuestan a la mano de obra del lugar pero son mínimos los puestos de trabajo que son momentáneos, si bien tienen una buena retribución pero no se garantizan los derechos a los trabajadores. Sí, se ofrece capacitación para esos trabajos que demandan cierta especificación.

En cuanto al empleo en la administración pública en el 2018 se reducirá aparentemente según anuncios del primer mandatario jujeño, ya que las personas que no produzcan en sus cargos serán reubicados o quedarán fuera del sistema. Así también los contratos laborales en el sector público en este último trimestre varios estarían cayendo, provocando así desocupación. Es decir tratándose de una encuesta mensual a empresas a lo largo del tiempo se ha sumado al cuestionario habitual una serie de temáticas vinculadas a la coyuntura socioeconómica, a políticas laborales implementadas por el Ministerio de Trabajo, y a tener en cuenta a la Reforma Laboral que se tratará en febrero.

Es crítico el aumento del empleo en la obra pública

Los empleadores del sector de la construcción reportan las intenciones de contratación más fuertes, con un 24 por ciento.

La obra pública es un sector que tuvo un leve crecimiento en la provincia en el 2017, que acapara a 2.050 trabajadores en la construcción de casi dos mil viviendas, mientras que en el 2016 no se construyó ninguna vivienda o unidad habitacional que dependa de la obra pública.

En este sentido Carlos Cárdenas, secretario general de la Uocra seccional Jujuy, comentó que las expectativas laborales para el 2018 estarían en una meseta, ya que recién en el 2019 -año electoral- se podría reactivar la obra pública. Este sector es el que incluye una gran cantidad de personas desocupadas.

Resaltó que el año pasado la obra pública fue muy progresiva, además que se han realizado anuncios de obras como en Cauchari, en el Parque Solar, pero solo se ejecuta un 15%. Se genera una expectativa pero no se concreta, advirtió.

Así también recordó el dirigente que la plataforma del actual Gobierno provincial fue de cuatro mil viviendas por año, que aún no se cumplió, destacó.

En cuanto al empleo en el sector privado, señaló que es muy lento el trabajo en las constructoras que trabajan con los planes Procrear, ya que se han frenado bastante, los créditos son muy lentos y retrasan obra y además la inflación tampoco permite avanzar mucho.

En tanto que otras actividades como trabajos en rutas, industria y metalurgia no han aumentado, es decir no se genera expectativa laboral.

Comparaciones por Región

Los empleadores en cinco de las seis regiones esperan incrementar sus dotaciones durante el primer trimestre de 2018.

Las perspectivas de contratación más fuertes se reportan por parte los empleadores de la región Pampeana, con una ENE de +15%.

Los empleadores de NEA (Noreste) reportan una ENE de +7%, mientras que las expectativas de Amba (Ciudad de Buenos Aires) y Patagonia se sitúan en +6% y +5%.

Las intenciones de contratación más cautas son reportadas por parte de Cuyo, donde la ENE es de +1%, y el NOA (Noroeste) con una ENE de 0%. Cuando se las compara con el trimestre anterior, las intenciones de contratación se debilitan en tres de las seis regiones, más notablemente por quince puntos porcentuales en la región de Cuyo; y por tres puntos porcentuales en el NOA. No obstante, la ENE mejora en dos regiones, por 5 y 4 puntos porcentuales en Patagonia y el NEA, respectivamente.

Comparación por sectores

En la división por sectores, “los empleadores del sector de la Construcción reportan las intenciones de contratación más fuertes, con una ENE alentadora de 24%”.

El sector de manufactura acusó un indicador positivo del 9%; Finanzas, Seguros y Bienes Raíces y el de Servicios de 8% y alcanzó un 7% entre las dotaciones para Agricultura y Pesca, Administración Pública y Educación y Comercio mayorista y minorista.

“El mercado más débil se anticipa por parte del sector de Transportes y Servicios Públicos, con una ENE de +3%”, señala el informe.

“Las perspectivas de contratación declinan en cinco de los nueve sectores industriales”. Una vez que la información se ajusta por estacionalidad, la Expectativa Neta de Empleo (ENE) se sitúa en +8%, y es la más fuerte en más de tres años”, indica el informe de la firma ManpowerGroup específico sobre el caso argentino.

Además agrega el informe que “los planes de contratación permanecen relativamente estables cuando se los compara con el trimestre anterior y mejoran por tres puntos porcentuales cuando se hace una comparación interanual”.

Precisa que entre las grandes empresas (más de 250 empleados) el indicador se eleva a 18%; baja a 9% y 7% entre las medianas y pequeñas empresas y desciende a 1% entre las firmas que tienen entre 10 y 49 trabajadores.” Los empleadores del sector de la Construcción reportan contratación más fuertes, alentadora de 24%”.

Positivos y negativos

No es claro del todo, no solo desde comienzos del 2016 sino también desde el primer semestre del 2017, acerca de cuál es el rumbo económico y cuáles son las proyecciones concretas a futuro: entre opiniones cruzadas, promesas de campaña, encuestas e informes de diferentes consultoras y entidades que arrojan resultados y conclusiones muy dispersas.

Se ha visto resultados acerca de la economía y la inflación, pero no tanto (hasta ahora) sobre las expectativas de contratación de las empresas para generar empleo. Según la consultora Manpower Group, el 11% de los encuestados anticiparon que incrementarán su plantilla y la Expectativa Neta de Empleo (ENE) creció interanualmente en un 5%.

De un total de 800 encuestados, ocho de los nueve sectores proyectan incrementar sus niveles de contratación para los próximos tres meses. El sector que se muestra más optimista y se perciben mejor posición es el de la Construcción, con un ENE (Expectativa Neta de Empleo). Lo sigue, apenas detrás, el sector de Finanza-Seguros y Bienes Raíces con una expectativa de empleo de +14%. El sector que pronostica valores negativos es Transportes y Servicios Públicos con un -2%, que se corresponde con uno de los sectores más perjudicados de la gestión del gobierno.