“Años de desaciertos y conflicto social expulsaron al turismo de Jujuy”

-¿Tiene un plan de acción para la provincia de Jujuy?

-Sí, hay un plan que hemos venido trazando, antes de asumir incluso, con el gobernador, está claro lo que hay para hacer. La verdad que Jujuy tiene un potencial turístico impresionante, que todavía no ha salido a la luz. Creemos que estamos en un momento histórico, en función de los tiempos políticos que vive la provincia. La paz genera un momento muy propicio para el turismo y estamos en un contexto de paz social. Estamos convencidos que hay que desarrollar la Capital y que debe ser el centro distribuidor del turismo de toda la provincia. Nosotros obviamente tenemos que hacer nuestro trabajo interno y articular con el sector privado y con la misma sociedad para que se ponga la camiseta del turismo cada jujeño.

-Usted ya viene con experiencia desde el área turista en Salta. Comparando las dos provincias, ¿qué le falta a Jujuy para venderse más?

-Lo que le faltaba y que ahora tiene, como lo decía en un principio, es la paz social, es fundamental. Tenemos que trabajar en el desarrollo de la oferta, entendemos que todavía faltan muchas camas en tres de cuatro regiones que queremos desarrollar, no solo en cantidad, sino en calidad. Hay que invertir en hotelería en la zona de Valles y la zona metropolitana, trabajando también con El Carmen, para ello también hay proyectos específicos vinculados al turismo, donde el Estado va a liderar y esperemos que el sector empresario también acompañe.

-Hacen falta varias cosas…

- Falta conectividad, también se está trabajando en eso, no sólo en inversión para un nuevo aeropuerto, sino también en rutas y en relación a otras aerolíneas que se están animando a venir a Jujuy. Es fundamental trabajar en conectividad aérea-terrestre que tendrá que ver con el tren de Jujuy a La Quiaca. Falta también conciencia y capacitación. Tenemos muchos recursos humanos incapacitados, ese es un eslabón que no podemos descuidar y que muchas veces es el “talón de Aquiles” de muchos destinos turísticos y es lo que más demora conseguir, porque hay que estudiar, hay que tener planes, armar universidades y terciarios. Tenemos la posibilidad de avanzar con escuelas de hotelería, la verdad es que tenemos que pensar en todos los niveles, porque cuando el turismo arranca se convierte en un cluster de desarrollo que tiene que tener cada uno de los eslabones bien desarrollados para ser exitoso.

-La Quebrada prácticamente se vende sola, ¿cuáles son las otras regiones que quieren potenciar?

-Estamos hablando de la Puna, Yungas, la zona de Los Valles. Creo que las tres tienen un potencial impresionante. Además tampoco tienen una gran extensión, es bastante compacto a pesar de ser tan diverso. Hay que trabajar también con la posibilidad de conectar las Yungas con el Centro y la Quebrada. Hay que seguir trabajando en infraestructura para que la Puna pueda desarrollarse, para ello también hay proyectos interesantes de Turismo Campesino Comunitario. Como este Ministerio tiene que ver con la cultura, esa es una variable fundamental que le da un valor agregado al destino. Por eso también tenemos que trabajar no sólo con los representantes de la cultura, sino también con representantes de todo lo que hace a nuestro patrimonio y raíces.

-¿Hay que pensar en un turismo más personalizado?

-Hoy la tendencia mundial del turismo demuestra que ya no va más el “turismo masivo”, demuestra que la gente está buscando experiencias, cuestiones más individuales, servicios personalizados y eso va atraer al turismo internacional y de alta gama. Tenemos que entender esas nuevas tendencias y trabajar en consecuencia, y entender que Jujuy está con todo el potencial y tiene todas las condiciones para poder apostar a ese tipo de turismo.

-¿Cómo va a ser el diálogo con el sector privado?

-Ambas partes tenemos mucho por hacer. El Estado tiene que invertir en infraestructura, generar las condiciones para que el destino se desarrolle, marcar un rumbo y explicar hacia dónde queremos ir. El sector privado también tiene que participar y opinar, creemos en una gestión participativa y obviamente que es fundamental que el privado invierta. No sirve de nada que el Estado salga a construir, gerenciar distintos emprendimientos turísticos, porque esto no es un socialismo, sino una economía de mercado.

-Pasó mucha agua bajo el puente…

-Hay que recuperar el espacio perdido, hubo muchos años de desacierto y conflicto social que expulsaron al turismo de Jujuy, a nivel nacional e internacional era visto como un lugar de guerra social con cortes de ruta. Hoy tenemos solamente seis empresas receptivas entre las agencias de turismo, esto hay que multiplicarlo y recuperar a todas aquellas que dejaron de vender en Jujuy. Esto es como cuando se pierde la confianza es muy difícil recobrarla, pero yo creo que ya van dos años de ir trabajando en una dirección y ya vamos a ir viendo los resultados, entiendo yo en mediano plazo.

-¿Se está consolidando el Jujuy turístico?

-Estamos en un momento histórico para el turismo y nos llena de responsabilidad, creemos que tenemos que estar bien arriba y no depende de ningún gobernador, ni de un ministro, ni del sector público, ni siquiera tampoco del sector privado, sino de todos los jujeños. Cuando todos los jujeños nos terminemos de dar cuenta que ésto es unos de los pilares del futuro de la economía de Jujuy, y cada vez que venga un turista le está dando un plato de comida a un jujeño, independiente de que se dedique o no a la actividad turística, y hagamos ese click, vamos a dar el salto de calidad. Mientras más regiones desarrollemos mayor contenidos le vamos a dar a nuestro destino y ya no vamos a contar por turista, sino por noches de alto promedio diario.