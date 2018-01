"No vayamos para atrás", pidió Cristina Kirchner

La expresidenta Cristina Kirchner envió este domingo su saludo por fin de año, con críticas al Gobierno y un pedido de unidad.



A través de su cuenta oficial de Twitter, la ex mandataria nacional despedió el 2017 y aprovechó para pedirle a sus seguidores "ser inteligentes" e ir "para adelante".



"No vayamos más para atrás. Vayamos para adelante. Seamos inteligentes, amplios y solidarios para lograr esto.

Unidos vamos a lograr tener un mejor 2018. Ese es mi deseo", expresó la actual senadora de Unidad Ciudadana.



Su exjefe de Gabinete, Aníbal Fernández, también utilizó la red social para desear un "buen año" y remarcó que "si no aflojamos y damos pelea, el futuro será de nuestro pueblo".



"Hoy terminamos un año... ¿no tan bueno? O bueno, si pensamos que esta derecha corrupta pudo haber hecho más daño Atribuyen a Shakespeare: Nunca tan negro como 5’ antes del amanecer ", citó.



En tanto, el ex gobernador bonaerense Daniel Scioli aseguró que "en este #AñoNuevo seguiremos trabajando con la seguridad de que un mejor país es posible".