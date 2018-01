La hiperinflación aviva protestas contra Maduro

Los venezolanos recibieron 2018 sufriendo las consecuencias de la inflación, que fue de 2.616% en 2017, según la Asamblea Nacional (parlamento), que representa la principal preocupación de sus habitantes junto con la escasez de alimentos y medicinas, y que reactivó protestas en todo el país contra el gobierno del presidente Nicolás Maduro, con un balance provisional de un muerto.

Venezuela es el único país que cerró 2017 con una inflación de 4 cifras. Seguido por Sudán del Sur, con el 111%y elCongo con 50%.

En los primeros días del mes se reportaron saqueos de comercios en al menos seis estados, que fueron controlados por organismos de seguridad del Estado, que detuvieron a más de 50 personas, a las que acusaron de intento de desestabilización de la paz ciudadana.

En ese contexto, un joven de 19 años murió y al menos otros 3 fueron heridos la noche del martes, durante un enfrentamiento en el estado Portuguesa, al suroeste de Caracas, cuando aparentemente una multitud intentó saquear un camión que llevaba unos 11.000 kilos de harina de trigo y 2.000 kilos de pollo.

"Estos son los nuevos presos; ya no son políticos sino los del hambre; no hay comida, ni dinero en efectivo para intentar comprar algún alimento", afirmó José Luis Peña, residente de Caicara del Orinoco, un pueblo del estado sureño Bolívar en el que 30 comercios fueron saqueados hace pocos días.

"Nuestros niños mueren de desnutrición y de enfermedades como el paludismo; la gente tiene derecho a exigir a Maduro que cambie su gestión económica; hay mucho desespero en las calles", agregó Peña en conversación telefónica con Télam.

"De nada sirve que estemos cerca de un enclave minero y que tengamos oro si el gobierno no nos manda medicinas para combatir la malaria, si los pocos bancos de la región no tienen dinero en efectivo y si los comercios no cuentan con medios de pago electrónico desde hace semanas; si salimos a la calle fue para protestar, no para desestabilizar", explicó Peña.

Testimonios de comerciantes

En tiempos de default y de contracción económica, Télam recorrió algunos mercados de Caracas y constató que hay menos cantidad y calidad de alimentos.

En Petare, el barrio de emergencia más grande del país, se combinan los mercados formales que surte el gobierno con algunos de pequeños y medianos empresarios, además de las muy populares ventas en negro.

Hasta hace unos días se conseguían muchos productos con precios regulados "a la tasa de cambio que marca el dólar paralelo" porque "esa es la realidad del mercado", explicó Gherson Rosales, de 37 años, un exobrero de la construcción devenido en "marchante de comida".

Aseguró que ganaba bien con el negocio de las ventas a destajo, "pero con este tema de la deuda que no se pagará y del castigo de los gringos a Maduro, a lo mejor no llegará nada a Caracas". "Eso es lo que me dice mi jefe, un hombre de dinero que me trae mercancía todas las semanas; los precios están escalando fuerte y mis clientes cada vez se llevan menos comida", completó Rosales.

Cuadras más adelante hay una carnicería. Las heladeras están semivacías pues no hay carne vacuna ni pollo. Hace un mes y medio Maduro decretó nuevos precios, todos inferiores a los que regían.

"Claro que me dejé de esa vaina (cosa) de comprar carne a los mataderos; ni me lo van a vender en 41.000 bolívares (0,46 centavos de dólar) como dice el gobierno, cuando debería costar 200.000 (2,2 dólares), ni van a eliminar el control del precio de los alimentos; la gente que coma cerdo es lo único rentable en estos momentos", dijo Amelia Fernandes, comerciante portuguesa, con 42 años en Venezuela.

