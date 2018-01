Relevamiento en el Paseo Dorrego

Muchos puesteros no tendrían autorización y no podrían ser reubicados por la comuna. Hay algunos con dos o tres boxes.

En el marco de las tareas encaradas por el Ejecutivo municipal para lograr la recuperación del espacio público, el secretario de Gobierno de la comuna local, Gastón Millón, informó que se encuentran realizando un relevamiento de los puestos ubicados en el Paseo Dorrego, ya que -aseguró- "muchos no cuentan con los permisos correspondientes".

El año pasado quienes vendían ropa en la vía pública de la zona de la exterminal debieron dejar el lugar e ir a otros sitios.

Desde el 2016, la comuna capitalina viene llevando adelante un fuerte trabajo de relocalización de puestos de venta callejera que durante años hicieron uso ilegal del espacio público.

La exterminal de ómnibus es uno de esos lugares, donde debido a la instalación de puestos callejeros, se convirtió en una zona de difícil transitar para los peatones, impidiendo en algunos casos el acceso al lugar de las personas con discapacidades.

La iniciativa cuyo espíritu es "potenciar la identidad cultural y turística de Jujuy", ha logrado importantes avances como la recuperación de las calles Santiago del Estero e Hipólito Yrigoyen. Sin embargo, según expresó Millón, "todavía falta mucho trabajo por hacer".

Actualmente, se encuentran analizando la situación de los puesteros del llamado Paseo Dorrego, con el objeto de lograr el reordenamiento de la zona. "Este paseo fue creado en la Intendencia de (José Luis) Martiarena. En esa época se les otorgó permiso a una cantidad de personas, pero hemos detectado que hay muchos que los transfirieron o vendieron, cosa que está prohibido", expresó el funcionario, remarcando que las autorizaciones otorgadas por la comuna capitalina son personales e intransferibles.

Informó que actualmente se está llevando adelante el relevamiento de cada uno de los puestos, "viendo quienes tienen permiso o autorización", ya que de acuerdo a las denuncias recibidas, "existen personas que inclusive tienen dos o tres boxes".

Una vez finalizados los estudios, indicó Millón, se procederá a la relocalización solamente de aquellos que cuenten con una autorización o permiso, "el que no tenga no será reubicado, porque se instaló de manera absolutamente ilegal", dijo.

"La vereda es para transitar y excepcionalmente se entregaron permisos para vender. Nosotros no prohibimos la venta ambulante ni en espacios públicos, pero estamos trabajando para que se respete la ordenanza", enfatizó el secretario, recordando la vigencia de la ordenanza N§ 6884/16, la cual establece el marco legal de la venta ambulante en el ejido de la Municipalidad de San Salvador de Jujuy.

No hay intención de desalojo

Finalmente el secretario Millón anunció que el reordenamiento en el lugar será paulatino, ya que al igual que el trabajo que se concretó en la calle Santiago del Estero, primero se buscará espacios alternativos para que los vendedores puedan continuar con su actividad.

"No hay intenciones de realizar desalojos ni nada, porque sabemos que hay una necesidad laboral y hasta tanto no exista la posibilidad de una oferta concreta y hasta casi equivalente en lo que puede ser el movimiento económico que ellos tienen, no se los va a sacar", afirmó el funcionario municipal.