Desde 2017, Jujuy no registra casos de dengue

Con el inicio de la temporada de lluvia, los alertas en torno a la aparición de nuevos casos de dengue, zika y chikungunya se encienden no sólo en la provincia sino en el país.

Ocurre que la epidemia que cubrió prácticamente todo el territorio argentino durante los primeros meses del 2016, dejó un fuerte temor en la población en general y en el sistema sanitario particularmente, que desde aquella fecha endurecieron las medidas para prevenir la aparición de un nuevo brote.

Según un informe realizado por el Ministerio de Salud de la Nación, Argentina enfrentó su peor epidemia de dengue durante el 2016. Durante las primeras 30 semanas epidemiológicas (del 03/01 al 31/07/2016), se registraron 76.803 casos con sospecha, incluyendo probables, confirmados, descartados y en estudio.

Asimismo, de acuerdo al Boletín Integrado de Vigilancia de la cartera sanitaria nacional, hasta septiembre de 2016 se confirmaron cuatro casos de embarazadas que adquirieron el virus del zika.

Tres de las pacientes eran oriundas de Tucumán, donde surgió el primer brote autóctono de la enfermedad con un saldo de 24 casos efectivos y 9 potenciales en aquella fecha.

En 2017 se registraron en el primer semestre del año, brotes de dengue serotipo DEN-1 en cinco (Buenos Aires, Chaco, Corrientes, Formosa y Santa Fe), dando un total de 251 casos dengue. De enfermedad por virus del zika, se confirmó en 3 provincias (Chaco, Formosa y Salta): 251 casos. Los casos corresponden a niños nacidos en el mes de octubre, cuyas madres habrían adquirido la infección durante los brotes de zika ocurridos en esa provincia entre las semanas 5 y 22 de 2017.

Para conocer la situación en la provincia, El Tribuno de Jujuy dialogó con el director de Sanidad, Carlos Ripoll, quien destacó que desde el 2017 a la fecha "no tuvimos casos de las enfermedades transmitidas por el mosquito Aedes Aegypti".

"En 2016 tuvimos en total 25 casos de chikungunya, un brote de dengue de 950 enfermos y no tuvimos pacientes de zika hasta ahora", ponderó el funcionario, señalando que de los casos de chikungunya, solamente uno tuvo secuelas posteriores, "como trastornos y algunas lesiones articulares".

En ese orden, hizo especial hincapié en la necesidad de renovar los esfuerzos ante la posible aparición del virus del zika, ya que se trata de una enfermedad con poca sintomatología: "sólo el 30 por ciento de los casos dan fiebre, malestar, dolores musculares o articulares, entonces pueden pasar desapercibidos, debido a que un gran porcentaje de estos pacientes no consultan porque no tienen síntomas".

Mencionó que este virus afecta levemente al adulto sano, aunque tiene afinidad por las células del tubo neural, por lo tanto el problema se da en la persona embarazada. "Una vez que infecta detiene el desarrollo del encéfalo, el cerebro no crece. Al no crecer, no desarrollarse el cráneo, no crece, es por eso que los niños nacen con microcefalia", explicó el funcionario.

Consultado sobre las causas de la expansión de estas enfermedades, el profesional consideró que las mismas radican en el crecimiento poblacional explosivo de las últimas décadas, "donde los residuos sólidos se han multiplicado por millones, en relación a hace 30 años", generando de esta manera una importante cantidad de "criaderos" ya que "se trata de un mosquito urbano que necesita recipientes sólidos y con agua para reproducirse".

En esa línea, comentó el director, se están desarrollando y estudiando vacunas para estas patologías, de las cuales sólo se lograron crear dosis contra el dengue, aunque hasta el momento se utilizan únicamente en países que tienen todos los virus circulando "porque protege poco contra la infección por dengue pero si contra las enfermedades graves".

Por lo tanto, subrayó Ripoll, la única estrategia para hacer frente a estas patologías es eliminar los criaderos. "Lo fundamental es que cada persona haga el descacharrado en su casa, que asuma la responsabilidad y se comprometa en la lucha contra el Aedes Aegyptis", apuntó el profesional.

Acciones sanitarias y recomendaciones

El temor ante el posible brote de una epidemia, se mantiene constante. Aunque Ripoll afirmó que en caso de producirse un nuevo alerta, el sistema sanitario de la provincia “está totalmente preparado y contamos con vigilancia constante”.

El funcionario explicó que a fin de evitar la propagación y proliferación de nuevos casos de dengue, zika o chikungunya, la cartera sanitaria desarrolló un sistema de vigilancia que funciona a través de internet.

Esto permite que cuando un hospital o centro médico del territorio jujeño detecta un caso sospechoso, inmediatamente se active el protocolo de prevención. “Si cualquier hospital detecta un caso, tiene la obligación de cargarlo en el sistema, sin esperar los resultados del laboratorio. Se activa el bloqueo químico en el sector donde vive el paciente. Si detectamos lo más rápidamente posible, bloqueamos químicamente y matamos a los mosquitos de la zona, evitando el brote”,consideró Ripoll.

En ese marco, informó que a fin de prevenir brotes en la temporada estival 2018, se encuentran elaborando un muestreo aleatorio, a partir del cual se llevará a cabo un relevamiento en diferentes viviendas localizadas en las zonas consideradas de mayor riesgo (Valles y Ramal).

Los síntomas

Los síntomas a tener en cuenta son: fiebre, salvo en zika que puede ser muy baja o estar ausente; dolor de cabeza; decaimiento general; inapetencia; dolores musculares y articulares; en ocasiones, sarpullidos que se ve mucho en chikungunya o zika; ojos rojos; dolores de estómago; diarrea. El período de incubación se da entre el quinto y octavo día desde la picadura del mosquito, se debe concurrir al médico y no automedicarse, según se informó.