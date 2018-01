“Desnaturalizar las formas de violencia”

-Entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2017 hubo 9 casos de femicidio en la provincia.La edad promedio de las víctimas es de 28 años, 4 de los 9 casos fueron en San Pedro y 3 en Alto Comedero. Los dos restantes en Cochinoca y Humahuaca. ¿Los números nos interpelan, requieren justicia, y explicaciones ante las deficiencias en las políticas públicas?

-Los datos pertenecen a una investigación doctoral que se va a desarrollar a lo largo del tiempo. Estos datos, que se van a acumulando año tras año, sirven para dar cuenta de un problema estructural y tiene que ver con estos cambios de urgencia de política de aplicación eficiente.

-En Jujuy la base de este flagelo es el patriarcado, por una provincia conservadora. ¿Cómo se abordó?

-Sí, y no es casual que cuando realicé mi tesis de grado con casos de violencia de género en el siglo XIX, y las formas, la metodología de aplicación de violencia sobre los cuerpos femeninos, cómo se asesinaban a las mujeres hace varios siglos atrás, son muy parecidos a lo que sucede actualmente. Entonces es justamente el sistema patriarcal, es un sistema social que lamentablemente se sostiene sobre la aplicación de violencia sobre los cuerpos femeninos.

-En tu trabajo se remarca la soledad de los hijos de estos femicidios, sin contención ¿Qué lectura en este aspecto tan sensible hace para los niños y adolescentes?

-Nos impacta mucho socialmente el porvenir de niños y niñas que quedan huérfanos. Sin embargo también hay toda una familia que queda desestructurada, porque no solamente se trata de hijos e hijas sino también hermanos, padres, madres que lamentablemente en el silencio sucumben ante el doble dolor. Primero por el asesinato de sus hijas, y el doble dolor es el silenciamiento de estos casos que impactan en la sociedad y luego de dos o tres semanas esas personas que han sido violentamente asesinadas son olvidadas durante muchos años por toda la sociedad. Una justicia patriarcal que no da cuenta de hacer justicia para las mujeres y para las familias que quedan quebradas.

-Otro detalle en la investigación es lo salvaje de los casos. ¿Has podido comparar los casos con otras provincias?

-El estudio está transcurriendo en su segundo año, entonces me estoy concentrando en la casuística jujeña. Sin embargo la idea en un futuro es comparar las formas, las estadísticas, los números, porque siempre esto se sucede a nivel país como una cuestión hegemónica de que los proyectos de investigación tienen mayor impacto cuando se trata de Buenos Aires, Córdoba y siempre los casos del noroeste se olvidan. Entonces la idea es hacer un recuento a nivel regional, tipificaciones, formas, el modus operandi de los femicidas. Hay que recordar que los femicidas, el violador, el hombre violento no es un enfermo, porque muchas veces se habla que es una cuestión patológica, y en realidad la explicación básica es que la violencia se hace tan natural para estos hombres que objetivan en la mujer. Entonces un objeto puede ser maltratado, abusado, descuartizado, quemado, etc. Eso no es una patología, sino se trata de creer que el cuerpo de una mujer es un objeto.

-¿Se agrava cuando el “machismo de mujeres” no colabora para despejar conceptos de la sociedad?

-El patriarcado es un sistema social que encarna a hombres y mujeres, pero las víctimas de este sistema somos las mujeres. Sí, bien nos cabe la responsabilidad sobre todo a las feministas que hemos logrado desnaturalizar estas formas de violencia, también cabe a toda la sociedad en su conjunto y particularmente al Estado desnaturalizar las formas de violencia.

-¿Cuándo finaliza esta investigación? si bien esta primera parte se está socializando y tuvo un gran impacto en la sociedad…

-Exactamente, el estudio está sostenido económicamente por una beca del Conicet y quedan tres años para que el estudio llegue a su finalización y existan conclusiones. Sin embargo esto de socializarlos, me pareció muy importante. La sociedad jujeña debe tener conocimiento de estos datos, no solamente la academia sino encontrar formas creativas o cómo hacer infografías, ilustraciones para que todos podamos dar cuenta de la realidad jujeña. Estas herramientas son fundamentales para que entre todos podamos resolver este problema social que afecta a la mujer. Es fundamental que la academia se acerque a la sociedad y que también la sociedad sepa que es nuestro deber como académicos y a qué nos dedicamos.