Tercer Encuentro Nacional de Mujeres Artistas "Jallalla Warmi"

Micaela Chauque y Cristina Paredes son el centro de la tercera edición del Encuentro Nacional de Mujeres Artistas "Jallalla Warmi", que se desarrollará desde hoy en Tilcara, con la participación de varias personalidades.

Este es otro de "entre los tantos eventos paralelos que se organizan, desde los trabajadores de la cultura locales, en torno al festival del Enero Tilcareño que comenzó el fin de semana pasado", nos explica Micaela, vientista reconocida a nivel internacional, talentosa y generadora de encuentros.

"Así es que comenzamos hoy a las 21, en el museo Terry, - dice refiriéndose al encuentro- con la presentación del disco de Cristina Paredes, y el sábado y domingo continuamos en el Salón Municipal", de este villa veraniega que está repleta por estos días.

Sobre los inicios de esta propuesta, Chauque explicò que: "Empezó por ser un festival de música de mujeres, pero este año fue creciendo para conformar un Encuentro Nacional de Mujeres Artistas, al que aún se siguen sumando artistas de otras provincias y de otras disciplinas.

Queremos albergar los intereses de distintas mujeres que se dedican al arte, incluyendo las artes visuales, con una exposición colectiva en el museo Terry, documentales hechos por mujeres, talleres de danza, de música, de instrumentos musicales, y la presentación del libro de Nora Benaglia sobre Ricardo Vilca".

A puro esfuerzo

Chauque nos explica que "lo estamos haciendo sin recursos económicos, en un trabajo colectivo al que se sumaron la percusionista Brenda Mamaní, Nora Benaglia y Malu Molina, que programa la parte audiovisual en el Salón Municipal", dice en conversación con nuestro matutino.

"Entre todas vamos a cantar 'Flor de la Quebrada', que tiene música mía, y Manos de Mujeres, de la cantante colombiana Marta Gómez", continuó Chauque.

Contando las participantes a la hora de pensar en las comidas necesarias, Micaela nos dice que "sumamos setenta y cinco, por lo que es un gran desafío recibir a todas. Es nuestro modo de aportar a que el Enero Tilcareño sea un evento cultural, revalorizando la creación artística de las mujeres bajo el lema de 'La Mujer y Su Tierra', por lo que habrá una feria de artesanías en la Recova".

Tras la presentación de Paredes el jueves, el sábado se comenzará con la feria desde las 10, para tener talleres a las 18 y a las 19 inaugurar la exposición de pinturas, dibujos, cerámica y fotografías. Luego viene la Festipeña con el grupo Viajeras, Noelia Gareca, Jesica Carrasco, Laura Chaker, Caro Escobar, Cristina Paredes y Micaela Chauque. El domingo desde las 14 los talleres, desde las 15 los audiovisuales, a las 16 la presentación del libro de Nora Benaglia, más danza, música y teatro.

Micaela Chauque



Micaela habla de la gira del 2017 "sumando composiciones y melodías nuevas, viajando muchas veces a Buenos Aires, tanto a la capital, al Gran Buenos Aires, como la provincia y a otras provincias, todo con el mismo espectáculo, con la guitarra de Federico Gamba, el bajo de Nicolás Rizzo y en la batería Facundo Manolo Soto".

Nos cuenta que "lo que hice fue cambiar el sonido de la banda, subiendo un poco más el volumen como para poder expresar las canciones que siempre hemos trabajado pero desde otro lado, agregando canciones nuevas que canto con ritmos de puno o huayno ayacuchano, o la Flor de la Quebrada, que empieza como canción y termina como caporal. También Corazón Jornalero, sobre un poema de Mario Busignani, así como composiciones mías sobre obras de otros poetas".

Nos dice que "siguen estando las coplas, las bagualas, los instrumentales, haciendo música para la gente que gusta de la música, hurgando sobre la música andina antigua, incluyendo lugares para la improvisación para que cada uno diga lo que quiera decir, un poco como en el jazz. Todos los miércoles estamos en Humahuaca en Pachamanka a las 21, y en Tilcara los jueves en La Campana Teatral, a las 22, y en cuanto abra el Quincho estaremos los viernes".

Para fines de enero tiene presentaciones en Cosquín, tanto en el festival como en el Encuentro de Poetas y Compositores, y el 27 en el Festival de Bandas de Sikuris de San Antonio de los Cobres. "Y las actividades de Carnaval, viajando luego el domingo y lunes de Carnaval a Mar del Plata para una fiesta sobre la costanera, dos funciones en teatro y otras fechas".

Cristina Paredes

"Jallalla Warmi" empieza por la presentación del disco de Cristina Paredes, quien nos cuenta que "desde que empecé a cantar como solista pasaron treinta años. En el 87 canté con Gustavo Patiño en el Teatro Mitre, me fui a Córdoba en el 92, y siempre me decía que iba a grabar y por una u otra razón lo fui postergando. Alguna vez grabé un casete con Gustavo, que es lo más parecido a una grabación que hice y uso como demo".

Siempre quizo tener un material bien registrado, hasta que hace dos años conoció al grupo Antawara, en Córdoba, chicos jujeños, salteños, mendocinos y uno o dos de Bolivia, que tienen todo eso de la música latinoamericana y andina tal como es mi idea, que suene a montañas y a la gente de la Quebrada y con ellos me sentí en mi salsa. Con ellos empezamos este proyecto en octubre".

Paredes nos explica que "son las canciones con las que empecé, a lo que le agregué dos o tres temas del nuevo repertorio. El disco, si lo escuchás, decís que es Cristina de aquellos años pero también lo de ahora, con los bailecitos infaltables en lo mío, alguna cueca, taquiraris, con una mayoría de temas de otros autores bolivianos y jujeños, algunas cosas muy viejas, de las primeras composiciones de Savia Andina, algo de Patiño, y de lo nuevo esa visión de la lucha de la mujer con obras de Marta Gómez y de Lila Downs".

Nos dice que "trabajo de docente pero, paralelamente, nunca dejé de integrar algún grupo y participar de las luchas docentes, donde me encontré con muchas amigas con las que también he grabado. Así compuse en base al poema de una maestra, María Helena Pérez, con arreglos de Ismael Velázquez en ritmo de baguala, que canto con mi hija".

Lo resume diciendo que "fue como sentarse con los chicos en el living y cantar lo que a mi me gusta, transportándome a la Quebrada, a lo que es mío, y por eso lo llamé “Así Soy Cuando Yo Quiero”. Me imagino lo que viene ampliando con otras composiciones, siempre con la raíz que tengo más la lucha, la calle, algo más maduro con algo de reggae y de cumbia, sin dejar las tonadas propias y las bagualas".