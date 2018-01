Es "un poco doloroso" que el Papa pase sobre Argentina y no la visite

El vocero de la Conferencia Episcopal Argentina, Jorge Oesterheld, afirmo hoy que "es un poco doloroso" que el papa Francisco "pase por arriba nuestro y aterrice del otro lado", en Chile, donde el lunes inicia una visita de tres días.

"Nos cuesta a los argentinos digerir esto pero tenemos que tener confianza en que en cuanto él pueda va a venir a Argentina, vamos a tener su presencia y su palabra", declaró a la radio Mitre.

"Está esperando el momento, tiene una agenda complicada", agregó el vocero episcopal.

Consideró además que "hay mucho ruido en torno a la figura del Papa", en alusión al comunicado en el que los obispos argentinos criticaron a quienes pretender erigirse en voceros o representantes del Pontífice.

"Eso impide que lo importante que tiene el Papa para transmitirnos llegue a la gente. Nos pareció necesario aclarar algunas cosas, porque hay mucha gente que se atribuye representaciones del Papa que no son reales", señaló.

En un comunicado difundido ayer, el Episcopado remarcó que "el papa Francisco se expresa en sus gestos y palabras de padre y pastor, y a través de los voceros formalmente designados por él; nadie ha hablado ni puede hablar en nombre" de Francisco.

Oesterheld aclaró que el comunicado no está dirigido a Juan Grabois, referente de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP). "Grabois es uno de los pocos que, cuando habló, siempre aclaró que no hablaba en lugar del Papa", apuntó.

"Sin duda, se largó a decir una cantidad de cosas que personalmente no comparto. La frase está destinada a toda esa tendencia de interpretar lo que el Papa quiso decir", subrayó Oesterheld.

Por su parte, el obispo castrense Santiago Olivera señaló que el Papa "es un lujo y los argentinos deberíamos darnos cuenta de que es un referente mundial y un líder en el sentido más hondo".

"El Papa sabe los momentos y la oportunidad. Tiene una referencia y una vida evangélica indiscutible, y está preocupado por todo el mundo, no solamente por Argentina", subrayó a Radio 10.

"Para el argentino debe ser motivo de orgullo y encuentro. Todos estamos llamados a vivir el Evangelio, y el Papa lo vive", puntualizó Olivera.