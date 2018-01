Jujuy Jiménez contó por qué se separo del Pelado López

El Pelado López y Jujuy Jiménez habían conformado una de las parejas más estables y queridas del espectáculo, por lo que sorprendieron al anunciar que estaban separados. Ella ahora reapareció en los medios.

“Nos separamos totalmente. Todo este tiempo no estuvimos hablando ni nada. O sea, cada uno se mantuvo al margen, en su mundo, porque era lo que estábamos buscando y necesitando”, afirmó en diálogo con la revista Gente.

“Durante todo el año hubo momentos de roces y peleas, pero cuando hay amor te mirás a los ojos y decís: ‘No, bueno… Esto debe ser típico en todas las parejas. Y uno la sigue remando por amor, a pesar de las diferencias de edad, de generación o de personalidad…”,

“Nos unía la química: nos mirábamos y conectábamos. Y también el amor, por supuesto. Pero en una relación hay muchos otros factores que terminan influyendo… A la hora de poner todo en la balanza, terminaban haciendo más ruido las negativas y las que nos molestaban”, agregó Jujuy.

Por otro lado, la modelo dio detalles de su primer verano como soltera. “¿Sabés que ningún chico me invitó a salir? ¡Nadie se acercó! Mis amigas también me preguntaron si recibí propuestas o si alguien me escribió, pero por suerte, nada. Pude tener la cabeza tranquila… Sí me preguntaron mucho qué sucedió con el Pelado, así que fue un poco ponerme el cassette”, completó.