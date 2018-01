El abogado de los Moyanos niega que se los investiguen por asociación ilícita

"No existe ninguna investigación contra los Moyano", aseguró a la radio 10 el abogado Daniel Llermanos acerca de la causa que investiga el juez de Garantías de la ciudad bonaerense de Lomas de Zamora, Gabriel Vitale.

Subrayó además que ni Hugo ni Pablo Moyano, quien sucedió a su padre al frente del sindicato de Camioneros, "fueron citados ni como testigos" en esa causa.

El juez Vitale dictó ayer el procesamiento con prisión preventiva de Álvarez, del ex vicepresidente de Independiente Noray Nakis y otros seis barrabravas acusados del delito de asociación ilícita.

En ese sentido, LLermanos sostuvo que esa causa penal "es contra 'Bebote' y otros más que fueron desplazados con la conducción de Moyano", en alusión a la presidencia de Independiente.

Llermanos agregó que la Justicia "está viendo si los barrabravas han incurrido en el delito de lavado de dinero" pero que esa imputación "no vincula a los Moyano".

"En lugar de difundir noticias, han impuesto hechos como reales que no son reales", se quejó el abogado al reiterar que "no existe ninguna investigación contra los Moyano".

Algunos diarios publican hoy que en las indagatorias a los acusados, tanto Álvarez como Damián Langaronne, otro de los detenidos, habrían involucrado a Hugo y Pablo Moyano, como a una parte de la comisión directiva de Independiente en un presunto lavado de dinero a través del club.

"Como el lavado de dinero es un delito federal, (Gabriel) Vitale le envió la copia con las declaraciones de los imputados a su colega del juzgado Federal de Quilmes, Luis Armella, quien tendrá que revisarlas para evaluar si existen elementos para iniciar una investigación o si las desestima por inconsistentes", señaló Llermanos.