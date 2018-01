"A 30 años, seguimos siendo una familia"

El líder de Los Pericos conversó con El Tribuno de Jujuy antes de llegar a Tilcara, donde esta noche se presentará la banda en el marco del Festival del Enero Tilcareño. Dijo estar muy felices de volver a la provincia, y más aún por tocar en un escenario quebradeño. Vienen con el éxito del CD / DVD de los 30 años de la formación, y además a punto de cumplir con sus "3.000 Vivos". Tienen una agenda muy cargada que va de una punta del país a la, y Tilcara forma parte no sólo hoy, sino también el 12 de febrero, fecha en que volverán.

¿Cuánto hacía que no venían por la provincia?

Creo que no hace mucho, pero estuvimos en la ciudad. Tilcara es otra cosa, estamos muy emocionados, yo ya conozco porque fui un par de veces pero fue de paso y la verdad que me encanta, es un entorno único. Va a ser una experiencia genial. Siempre nos queda en la retina aquel concierto de Divididos en Tilcara, así que esperamos liberar lindo con nuestra música y nuestro estilo en ese lugar.

Contame cómo están viviendo la actualidad de la banda con esta exitosísima grabación en México y la aceptación que están teniendo internacionalmente, en estos 30 años. ¿Cómo los encuentra este aniversario?

Todo el año pasado estuvimos haciendo la gira por el festejo de los 30 años de Pericos ininterrumpidos. Grabamos un disco junto a la compañía Sony y nuestro primer DVD. Lo hicimos en México por una afinidad muy grande con el público mexicano, pero también por una cuestión logística, porque los invitados que convocamos venían de diferentes lugares. Vinieron los Magic! de Canadá, Carla Morrison, Andrés Ciro, etc. Hicimos un repaso de los clásicos nuestros, versiones nuevas y versiones clásicas, muchos invitados y entorno muy lindo. Es un trabajo bien armado con buena imagen, audio, así que estamos muy contentos porque además está andando muy bien. Hicimos una serie presentaciones muy importantes; una muestra fotográfica histórica que hicimos en Buenos Aires; hasta un concierto en el Central Park de Nueva York; dos giras por Estados Unidos, México, Honduras y Costa Rica. Ahora estamos retomando las actividades en el país, incluido Cosquín; y luego tenemos más conciertos en Chile, Estados Unidos y México nuevamente, etc.

Están además a punto de cumplir los 3000 vivos a lo que refiere el disco...

Sí, y por eso este año tenemos una agenda muy apretada. Estamos por cumplir en breves los 3000 vivos, que hace alusión a lo que fue nuestro primer disco en vivo, "1000 Vivos" hace 20 años. Seguimos con los festejos alrededor de la producción del disco "3000 Vivos", que ya adelantamos con este nombre el año pasado .

¿Si tendrías que resumir el camino de Pericos en estos 30 años, desde su gestación, como lo harías?

Es una banda de amigos que se juntó a tocar por el sólo hecho de divertirse juntos. En determinado momento, a poco tiempo de juntarnos, tuvimos la suerte de tener un éxito muy importante en el primer disco, y a partir de ahí empezamos a capitalizar sobre la carrera, que fue aprender sobre la marcha. Éramos muy jóvenes y él éxito nos agarró muy de golpe, pero por suerte nos agarró bien parados, y en vez de tomarlo de forma efímera, o vivirlo como si fuera una cañita voladora, decidimos que era la oportunidad de aprender y crear una carrera a partir de eso. La mayoría de las bandas tiene un éxito después de mucho tiempo, a nosotros se nos dio de entrada. Nos gustó el hecho de conectar con el público, y conformamos una protección para poder ir dando los pasos con cuidado. Lo más duro que nos tocó fue la muerte de Horacio (Avendaño), nuestro saxofonista, hace cinco años. Luego, por supuesto, fue la partida del Bahiano en su momento (ex cantante de Lo Pericos), que también fue un momento para plantearnos cómo seguir. Empezamos a probar, ensayar, y en un momento me puse a cantar -antes Juanchi había sido guitarrista de la banda solamente- y a todos les pareció que estaba bien, así que seguimos así. Fuimos aprendiendo sobre la marcha y con energía para que a pesar de los momentos duros y los desafíos, va para adelante. Nunca paramos de tocar.

¿En qué momento se dieron cuenta a que iban a tener la proyección internacional de la que gozan hoy?

Cuando hicimos el disco "Big Yuyo" (1992), porque hasta el momento habíamos tenido éxito en Argentina y algunos países limítrofes, pero este disco por la sonoridad que tenía, los ritmos y una estética renovada de Pericos, hizo que ese resultado guste en otras latitudes del resto de Latinoamérica hacia el norte, como Perú, Ecuador, Colombia, y sobre todo Venezuela donde fuimos mucho en los ’90. Luego siguió el resto de América hasta Canadá. Hoy seguimos siendo una banda que recorre Latinoamérica.

¿Cuál es la próxima gran meta de Pericos?

Seguir creciendo, que esto no sea nunca rutinario. Nos encanta salir de gira, nos encanta hacer discos nuevos, mantenemos esa llama encendida de seguir siendo lo que somos. Son 30 años de convivencia, no sólo de música, es una vida, un matrimonio múltiple. Seguimos siendo una familia, un equipo, y mientras exista esto, uno quiere siempre lo que dicen los Decadentes "tocar la guitarra todo el día, y que la gente se enamore de tu voz". Cuando lo probaste un poquitito, querés que dure para siempre.



Sobre el CD / DVD “3000 Vivos”

Este año están a punto de llegar las 3000 presentaciones en vivo, desde aquel primer show el 14 de diciembre de 1986 en un pub de San Isidro hasta este flamante DVD titulafdo justamente "3000 vivos".

El año pasado viajaron en junio a México para grabar un show con público en un Estudio de TV en Ciudad de México. Allí repasaron 30 años de carrera y de éxitos con invitados de lujo como Andrés Ciro Martínez ("Casi nunca lo ves"), la mexicana Carla Morrison ("Anónimos), Dr. Shenka ("No me pares"), Afo Verde ("Señales erróneas") y los canadienses Magic! ("Waitin’", "No way no" y "Caliente").

Tampoco faltan clásicos como "Runaway", "Complicado y aturdido", "Me late", "Sin Cadenas", "El ritual de la banana" y más... Son 21 canciones donde más de uno llorará de emoción o reirá de alegría por volver a escuchar esos temas que son la banda de sonido de toda una generación.