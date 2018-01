“Más del 60% no cree lo que se publica en las redes sociales”

-¿Cómo fue plantear esta investigación sobre el uso de redes sociales y la comunicación en Jujuy?

-Básicamente nos centramos en la llegada de los teléfonos inteligentes, Iphones y Android, que al masificarse permite acceder a las plataformas básicas de redes sociales y que están a la mano de todos. También la amplia cobertura de Internet y 4G hace que la gente quiera acceder para estar conectada y comunicarse rápido. En el interaccionismo que tenemos en las redes, el jujeño tiende a usar más el Facebook (FB), y el interaccionismo de Erving Goffman nos plantea esa máscara que tenemos para mostrarnos. No solamente la forma de ser, sino al ampliar el concepto de nosotros, vamos arreglando, limando, para mostrar la cara a los amigos y a veces ponemos los perfiles según la configuración de FB como público, para que todo el público lo vea, no solo los amigos.

-¿Esta interacción nos aleja como personas, porque estamos conectados con los celulares, tablets, PC todo el tiempo?

-Si nos vamos alejando de la relación cara a cara, y aprovechamos el teléfono que nos da una inmediatez para contactarnos con la persona que está en otro lugar. También nos vamos alejando de FB y vamos al WhatsApp que se transformó en una aplicación que si bien era de mensajería inmediata, empezó a incluir audios, fotos, videollamadas y el estado. Muchos experimentan mostrar todo en las redes sociales, hay personas que sectorizan su público a quien quieren mostrar respecto a los estados de WatshApp a un determinado grupo selectivo de números privados. Pero no dejamos la idea de comunicar, de mostrar todo lo que queremos ser.

-Estamos en la era de la comunicación y también nos enfrenta a esos perfiles que no son reales, que no los conocemos, los famosos trolls..

-Si los trolls son un concepto que el jujeño está aprendiendo y entendiendo que en las redes sociales están. Son esos perfiles falsos, los considero perfiles que forman parte de una estructura más grande que tiene un objetivo en el caso de la política, empresas, personales. Son perfiles que ayudan a minimizar o a decir cosas que la persona no puede decir. Así también son mal usados cuando se crean estos perfiles. El jujeño ya empezó a diferenciar, identificar, y a clasificarlo.

-¿La comunicación es más fluida en las redes?, ya que todos opinan, expresan sus emociones, …

-En un trabajo en la facultad, realizamos una encuesta masiva a través de redes, clasificando el público y el lugar. Nos centralizamos más en San Salvador de Jujuy, donde tuvimos más llegada, San Pedro, Libertador y La Quiaca con buena señal de internet, donde llega el famoso 4G. Hemos podido notar, cuantificando que del 100% hay un 35% que cree que lo que se publica en la red es verdad, un 40% no confía en lo que se publica, y el otro 25% cree que es falso, no usa las redes para informarse. Pero es importante el dato que todo lo que se publica en las redes, no todos creen lo que se dice en ellas. Es muy contradictorio. Hay mucha gente, de esas encuestas, más del 60%, que usa redes sociales. Fue sorprendente para nosotros, porque publican pero no creen en lo que dicen. Por ejemplo hay varios grupos de personas que utilizan el “Alguien sabe?” para publicar cosas, mostrar una situación, actitudes de choferes de colectivos, experiencias cotidianas. Estos grupos tienen más de 30 mil seguidores, las publicaciones son constantes.

-También estamos en una sociedad aislada, si bien pareciera que canalizamos por las redes y en un segmento de personas…

-Aparte de ser un segmento de personas, Zygmunt Bauman –filósofo, sociólogo- decía que esta inmediatez que la persona busca de estar informada todo el tiempo, también mostrarse, la lleva a una misma soledad. Estamos pendientes en qué mostramos en el instante y me lleva a estar comunicado. También a alejarme del encuentro persona a persona, nos aislamos. Se vuelve una adicción. Bauman decía que el teléfono era como un remedio para las personas solas, era un remedio a la enfermedad de este tiempo de la modernidad liquida que es la soledad, el enemigo, la enfermedad en la que teme caer el ser humano. Usar el teléfono para salir de la soledad nos termina haciendo creer que salimos, pero nos aleja del contacto cara-cara, y solo amplía esa soledad y aislamiento.