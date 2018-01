Preocupa politización y amenazas

La referente en la provincia de las "Estrellas Amarillas" Julia Miagua, explicó que el grupo al que pertenece no participó de la marcha por Matías Puca, debido a la fuerte politización del hecho. Además denunció haber recibido amenazas por su postura. Miagua, que lidera el grupo que trabaja para terminar con la problemática de los delitos de tránsito, promoviendo un cambio de actitud a través de la concientización y educación vial, sostuvo que la marcha fue convocada por "Estrellas Amarillas", ya que la madre de Matías Puca decidió formar parte del grupo.

Sin embargo, Julia explicó que luego de convocar a la actividad, el fin de semana se sumaron numerosos espacios políticos, por lo que se comunicó con la madre de Puca y le aconsejó suspender la marcha por la fuerte politización que provocó en la provincia el hecho.

"Le dije que lamentablemente la estaban utilizando, y que sea el partido que sea, no le iban a devolver a su hijo", indicó Julia y agregó que la madre del joven le comentó que La Cámpora se comunicó con ella para ofrecer ayuda, propuesta que habría rechazado. La representante de la entidad también indicó que el Frente de Izquierda, con el diputado Alejandro Vilca a la cabeza, también comenzó a difundir la actividad e incorporar pedidos, postura con la que tampoco acordaron.

Fue así que Julia Maigua decidió que el grupo no participaría de la marcha por la tergiversación del reclamo, e indicó que inmediatamente muchos la acusaron de "bajarse por pedido de la actual gestión del Gobierno", afirmación que desmintió de manera tajante.

Incluso Miagua, sostuvo que el lunes pasado llegó a su hogar e inmediatamente recibió una llamada de un número desconocido, y una voz le dijo "vas a saber quiénes somos por soltar el caso de Matías Puca, sabemos que tenés un hijo".

Como prueba de que nada la vincula con el actual Gobierno, Maigua relató que al momento de fallecer su hija solicitó trabajo a la gestión para pagar el sepelio de su hija fallecida en un accidente de tránsito, pero el año pasado nadie accedió.

"Fui a pedir trabajo, aunque sea de barrendera, pero el Gobierno no me lo dio. Ojalá yo perteneciera al Gobierno, así me hubiesen ayudado. Ahora todos me acusan de responder a la gestión pero "Estrellas Amarillas' no puede tener una bandera política y me duelen las amenazas y cómo denigran a mi grupo por este tema", indicó Miagua.

"Mucha gente comparte el dolor de Fabiola, la madre de Matías, pero no compartimos la forma de manejarse, porque puede ser que se deje llevar con la misma familia que está en la política, con Vilca", sostuvo.

La titular de "Estrellas Amarillas" además explicó que así como actualmente se la vincula con la actual gestión del Gobierno, en un primer momento se la relacionó con la Tupac Amaru porque el concejal Federico Noro pintó una estrella amarilla en memoria de Matías Puca.

"El concejal se tomó el atrevimiento de pintar la estrella pero yo tengo una ordenanza aprobada que establece que yo soy la única autorizada a pintar en San Salvador de Jujuy las estrellas", dijo Julia y agregó que incluso el edil tampoco comunicó su accionar a la familia de Matías Puca, sino que fue con miembros de su partido político. "No puedo hacer nada porque me vinculan con cualquier partido, Fabiola seguramente está aturdida y trato de entenderla porque perder a un hijo es terrible, pero le dijimos que no le va a hacer bien la marcha porque hay personas que tienen otros intereses", concluyó Maigua.