Una familia espera respuesta del Estado

La familia Luna fue desalojada de una casa que alquilaba en Alto Comedero y hoy sigue esperando una respuesta del Estado para resolver su afligente situación, ya que está en la calle desde el 6 de diciembre.

Esta familia alquilaba una vivienda del Ivuj, ya que no tenía otra opción para hacerlo, pero el adjudicatario de la misma, de apellido Espíndola, "no habría pagado en 20 años ninguna cuota ni tampoco había habitado" el inmueble.

Desde el desalojo que sufrieron los Luna el 6 de diciembre permanecen en la calle, esperando una solución que las autoridades del Ivuj se comprometieron a brindar, según dijo Silvia, la jefa de familia.

A más de un mes del desalojo, reclamó que el Ivuj se expida de lo que en un momento el vocal Gustavo Muro de ese organismo se comprometió y fue que "reubicaría a la familia en una vivienda recuperada".

Luna relató que hace cinco años viene luchando para que se desadjudique la vivienda y se la entreguen a ella, o se recupere, ya que por cerca de veinte años la casa para el Ivuj no existió, porque el adjudicatario no habría pagado ni una cuota de 70 pesos por mes. "Solicité a través de notas que me hacía cargo de la vivienda, que hay una resolución que dice que si no se pagan dos cuotas es pasible de desadjudicación". Al respecto dijo que "actué por derecha, denuncié el caso porque no se puede alquilar una vivienda del Estado, el tipo está tranquilo en su casa no le hicieron nada y la única perjudicada soy yo, mi familia", expresó la mujer que hoy tiene sus bienes deteriorados por estar en la calle y luego de varias lluvias.

En cuanto a la resolución de desadjudicación, Espíndola presentó un recurso de revocatoria que tiene otro plazo legal para resolverse, señalando Luna que la resolución tiene fecha anterior al desalojo.

Así también destacó que fue varias veces a hablar al Ivuj para recibir una respuesta concreta ante su caso, ya que son varias familias desalojadas pero diferentes situaciones. Luna relató que fue recibida por el secretario del vocal Muro, quien le informó que esperan una "vivienda regularizada" para asignarle, luego le dijeron que la "reubicarían en otra vivienda" y a la fecha no hay solución ya que el funcionario está de licencia.

Luna explicó que no se opone a la reubicación, pero no logra entender la burocracia. "El Gobierno dice todo dentro de la ley, nada fuera de ella, y veo que mi caso no se resuelve cuando veo que la legalidad está de mi lado, no entiendo", expresó la mujer.

Así también destacó las notas que presentó a la Dirección de Niñez y Adolescencia, a la sala de salud del hospital y al Municipio para que el Ivuj encuentre pronta solución, principalmente por sus tres hijos y dos nietos.

Vale recordar que la casa en cuestión está ubicada en las 370 Viviendas (I etapa) del barrio Alto Comedero, fue alquilada por Luna en el año 2010 con un contrato de locación por dos años; vencido el plazo renovó el contrato de forma verbal, luego de tres años más y ante un aumento "desmedido" de la cifra de alquiler, notificó al supuesto dueño que no podía pagarlo y fue intimada a desalojar. El 6 de diciembre fue desalojada violentamente por la Policía de la Provincia, ocasión en la que sufrió robos y las peores consecuencias fue el miedo que dejaron a los hijos y nietos de Silvia, principalmente.