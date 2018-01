El Gobierno cambia condiciones para los depósitos y cuentas sueldo

El Gobierno busca que los bancos puedan competir, sin limitaciones, por los pesos de los ahorristas. Con ese objetivo, entre la batería de normas tendientes a simplificar trámites y bajar los costos de producción, decidió eliminar el tope de tasa que existía para que los depósitos de ahorristas tengan cobertura del sistema de Seguros de Depósitos (Sedesa).

Sedesa es la empresa creada en 1995 para gestionar el fondo de garantía de los depósitos al cual aportan todos los bancos en función de su riesgo y de la cantidad de colocaciones del público que tengan en cartera. El total garantizado a una persona determinada, por acumulación de cuentas y depósitos -contempla desde caja de ahorro y cuenta sueldo hasta plazos fijos-, es de hasta 450.000 pesos.

En los bancos la medida sin embargo es recibida con bastante escepticismo. Para la mayoría, no terminará teniendo impacto en el proceso de fijación de las tasas pasivas (las que se pagan por depósitos), al menos, no por ahora. Y es que pocos ahorristas minoristas eran conscientes de la garantía de Sedesa, con lo cual desde el lado de la demanda hoy no había condicionamientos de tasa. Mientras que entre los grandes inversores institucionales, que mueven de a millones de pesos, la garantía incide poco en su decisión de hacer o no una colocación bancaria.