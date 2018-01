Cartello: "El objetivo es la clasificación"

Mañana a las 16 en el "Emilio Fabrizzi" jugará dos partidos con Always Ready. La entrada general socios $50 y el resto abonará $100

Una tarde de lluvia llegó Juan Cartello, ayer, para empezar su segundo ciclo en Altos Hornos Zapla y con la ilusión de hacer reaparecer el sol en el aspecto futbolístico de cara a la Copa Argentina y Reválida del Federal A sosteniendo que "el objetivo es la clasificación".

El volante estará vinculado al "merengue" lo que perdure la competencia en el primer semestre de 2018 y en el turno vespertino de la pasada jornada ya hizo los trabajos técnico tácticos a la par de sus compañeros como segundo refuerzo tras la llegada del arquero Federico Giacone (dolencia lumbar) que hizo trabajos diferenciados junto a Sueldo (contractura en el gemelo) y Cuevas (esguince de tobillo). El "Piojo" hoy a las 10 asumirá un nuevo ensayo y mañana a las 16 será parte del amistoso con Always Ready (Segunda División de Bolivia) en el "Emilio Fabrizzi" donde jugarán alternativos y posible titulares. El ingreso para los socios al día contará $50 y el resto de los hinchas abonarán $100 que servirán para costear el viaje a San Andrés (Tucumán) para jugar el viernes el duelo de ida contra San Jorge por Copa Argentina.

En su diálogo con El Tribuno de Jujuy, Juan Cartello declaró que "las ganas siempre están y más en un club donde dejé mucho y quiero tanto. Esperemos que el 2018 venga con mucho éxito y trabajando desde hoy -por ayer- para estar disponible. Uno se pone metas y objetivos y el más importante es la clasificación que ojalá se lo podamos dar a la gente. Voy a dar el 100% y dar lo mejor para Zapla", agregando que "la situación en la que me fui no fue buena porque me debían 6 meses de sueldos y yo ya tenía a mi hija de 4 meses en ese tiempo. Algunos los tomaron bien otros mal, pero ahora vengo con todas las ganas de dejar lo mejor de mi y lograr clasificación que es el objetivo de todos".

Luego señaló que "cada entrenamiento hay que tomarlo seriamente y más porque la semana que viene tenemos un partido muy importante con San Jorge. Me estuve entrenando sólo, pero tengo que adaptarme rápido. Todos serán partidos difíciles pero hay que hacerse fuerte de local".