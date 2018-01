El pesebre "Manuelito" celebró 64 años de vida

Una fiesta se hizo para celebrar los 64 años del Pesebre "Manuelito" del barrio Mariano Moreno, que ayer cerró con la visita de una banda de música que promesó a su Niño Dios.

El sonido de la flauta comienza a ordenar a los niños y a la banda para empezar a adorar al Niño Dios en el pesebre “Manuelito”.

Jorge Velázquez es el coordinador del pesebre, quien mientras relata la historia del mismo su entusiasmo crece, ya que año a año participa de su armado agregándole nuevos movimientos como algunos personajes que giran, o cascadas otros pequeños detalles que requieren de tiempo para recrear el nacimiento de Jesús.

El "Niño Manuelito" como lo bautizaron, vino desde Perú hace 64 años atrás y desde allí es cuidado tanto por la familia Velázquez como por sus vecinos, amigos y quienes van a adorar con mucha fe.

FE. EL ALTAR DEL NIÑO DIOS JUNTO A LOS PEQUEÑOS ADORADORES, LA BANDA DE MÚSICA Y LOS VELAZQUEZ QUE MANTIENEN TRADICIÓN

Velázquez comentó que en todo estos años han vivido experiencias inenarrables, y comparó las anécdotas como una "montaña rusa: cuando bajaba no miraba nada, porque todo lo hacía con mucha fe. Y siempre estuve acompañado por muchos chicos y no me gusta separarlos del pesebre en cuanto a invitaciones, porque ellos tienen hambre y sed. Todo lo hacemos con mucho amor y fe, sigo lo que hacía mi madre".

"Manuelito" fue considerado el primer pesebre mecánico, y relató que uno de los chicos que en su momento era capitán - joven designado para guiar al grupo de adoradores- había construido un pesebre con movimientos en Ciudad de Nieva. "Era un joven que salió de este pesebre, también pasaron dos sacerdotes del barrio, docentes, chicos que siempre están. Además muchos músicos que también hoy están en otros pesebres y es bueno saber que esto se va expandiendo", relató.

La familia Velázquez tiene un entorno muy católico, ya que las tías de Jorge eran monjas. "El niño para mi es un complemento para compartir con mi familia, vecinos y me hace feliz", manifestó.

El pesebre es un lugar de encuentro en los meses de diciembre y enero, donde llegan niños y adolescentes a adorar y compartir momentos, y en años anteriores se sumaban muchas personas grandes a adorar.

"Han crecido los pesebres, han salido muchos, y es por la fe en la juventud y eso es muy importante", comentó. Este año el promedio de chicos fue de 40 pero han llegado a triplicar ese número en otros años.

Anécdotas

Al pesebre han llegado grupos de sayeros a adorar al niñito, y fueron recibidos y atendidos ya que demuestran su devoción con el baile.

También le pusieron Niño del Milagro, ya que cumplió algunos deseos como a una de las jóvenes capitanas, quien le pidió al Niño aprobar sus estudios, casarse y tener mellizos. Al año se cumplió lo que le pidió al Niño. También hubo personas que han pedido realizar el altar al Niño, otros piden confeccionar la ropita.

Pasaron muchas historias, "la gente viene le pide al Niño y después te dice gracias a tú Niño estoy aquí, y es la fe", expresó Jorge Velázquez.

El pesebre siempre recibió la solidaridad de la gente que acerca cosas como gaseosas, facturas y otras ayudas. La vestimenta de los niños va cambiando cada dos años, pero siempre mantienen las características del traje de Papa Noel y es adaptado en forma y en colores.

Ayer cerraron la adoración al Niño, y planeaban realizar una rifa y con esos fondos realizar un día de campo en un complejo para disfrutar con los niños y devolverles su buena voluntad de adorar.

Practican las adoraciones y danzas populares con mucha fe, niños desde los 4 años hasta adolescentes que se suman.

Construcción que se va renovando cada año

La dueña y creadora del pesebre fue “Mama Ignacia”, quien estuvo cerca de treinta años acompañando a los adoradores, entusiasmando a niños y grandes.

El primer pesebre fue un rancho de paja, una estrella, los reyes Magos y el Niño Jesús traído desde Perú.

Año a año se fue renovando el pesebre “ambulante”, el diseño lo realizaba Jorge, el hijo menor.

Otro modelo fue un junco (barco) con el nombre “mensaje de amor”. Otro año realizaron una estructura metálica revestida en papel metalizado, con el Niño en el centro, con luces. Otro año el Espíritu Santo tenía la forma de una paloma con rayos, sosteniendo la estrella que albergaba al Niño, además de dos ángeles en los extremos

De manera que cada año se va renovando el pesebre, con la participación de distintas personas.

La vestimenta se renueva y la que van dejando los niños es donada a otros pesebres, así como sabía ser costumbre de Ignacia.

La historia del pesebre “Manuelito” tiene muchas anécdotas que van haciendo cada año un capítulo nuevo, donde lo importante es el cariño con el que los chicos se acercan a adorar en la calle México y Pilcomayo de barrio Moreno.