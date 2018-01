La tasa de obesidad en Argentina, la más alta de América Latina

El paciente obeso es difícil de tratar y más cuando se encuentra en casos extremos. Tal es así que existen técnicas quirúrgicas que proporcionan eficacia en el tratamiento de la enfermedad y mejoran sus comorbilidades asociadas.

No obstante, más allá de la prevención que se realice en las escuelas y los programas que incentivan a una vida más sana, ¿qué hacer cuando las dietas y el ejercicio ya no son una solución frente a este problema?.

"La cirugía bariátrica en pacientes con obesidad mórbida requiere de un tratamiento multidisciplinario", sostuvo el especialista Martín Fernández.

Indicó que la obesidad está debida a diferentes factores, por lo que se requiere del acompañamiento y estudio de nutricionistas, psicólogos, médico clínico, preparador físico y cirujano.

Antes del procedimiento, Fernández acotó que inicialmente se evalúa al paciente y ven cuáles son los puntos desencadenantes que lo llevaron a la obesidad, ya sea el estado de salud del paciente, debido a que el sobrepeso trae aparejado otro tipo de enfermedades.

"Una vez que logramos que el paciente se compense y entienda cuáles son las modificaciones que tiene que hacer, recién ahí le hacemos lo que es la cirugía bariátrica", señaló.

Es importante en la evaluación preparatoria lograr que el paciente tenga expectativas realistas, entienda los riesgos de la cirugía y posterior cambio en el estilo de vida que deberá realizar.

En cuestiones de tratamientos, Fernández indicó que a nivel mundial las técnicas más usadas por los cirujanos son el llamado "bypass gástrico laparoscópico que aparte de achicar el estomago, también se corta una parte del intestino", es decir saltea el órgano por donde el alimento no pasa, por tanto no se absorbe"..

La "manga gástrica", explicó que del 100% se deja un 30 % y al mismo tiempo se saca una parte del estómago que es el pecho que produce una hormona que se llama grelina" sostuvo.

Tras esta operación el paciente tiene menos hormonas gástrica, entonces come menos y al no tener esta hormona pasa más tiempo hasta que le vuelve a dar apetito.

Obesidad grave

El paciente para poder operarse debe tener un límite de masa corporal, que se la mide a través del cálculo de peso sobre altura al cuadrado, mayor a 40 de índice de masa corporal o mayor de 35 asociados a una enfermedad metabólica, como diabetes hipertensión y colesterol.

Fernández sostuvo que hoy en día se está operando a pacientes con obesidad grado 1. "Estamos limitados y solamente podemos operar a pacientes con obesidad grave, por ello, hay que evitar que la persona se haga obeso grave".

La ley 26.396 de obesidad rige desde junio de 2008 y define a la obesidad como una enfermedad y un problema de salud pública.

La ley incluye los tratamientos para bajar de peso en el Programa Médico Obligatorio (PMO), por lo que el sistema de salud pública, las obras sociales, las mutuales y las empresas de medicina prepaga deben hacerse cargo de los tratamientos y alternativas quirúrgicas como la ""manga gástrica" y el "bypass"

Beneficio de la cirugía bariátrica

UNA LARGA ETAPA/ JUANJO YAZLE ANTES DE INICIAR LOS TRATAMIENTOS PARA LA CIRUGÍA.

La pérdida de peso resultante puede ayudar a normalizar el nivel de grasa en la sangre, lo que reduce el colesterol de baja densidad o LDL (nocivo) y los triglicéridos, y aumenta el colesterol de alta densidad o HDL (beneficioso).

Además reducir los efectos del síndrome de ovarios poliquisticos, un trastorno en el que la mujer tiene un nivel elevado de hormonas masculinas y mayor riesgo de menstruación irregular o ausente, infertilidad y diabetes.

Mejora la fertilidad de la mujer, aumenta la testosterona del hombre y mejora o elimina la presión alta.

También se nota una mejora de la calidad de vida de los pacientes. Los beneficios asociados a la cirugía no sólo se ven en la pérdida de peso, sino que también en la diabetes que se controla en un 90%.

EXITOSO PROCESO/ ACTUALMENTE GOZA DE UN ESTADO FÍSICO APTO Y SALUDABLE.

La posibilidad de edema se reduce a la mitad, la hipertensión arterial un 70% y el hipercolesterol casi un 80%.

En consonancia, se debe recurrir a un equipo interdisciplinario que ayude al paciente a recuperar masa muscular, que trabaje el aspecto psicológico y adictivo de la comida y lo ayude a seguir en el camino de recuperar su calidad de vida.

Obra social

Desde el Instituto de Seguros de Jujuy indicaron que la obra social cubre el 50% del tratamiento de la operación bariátrica.

María Perdoménico explicó que el primer paso que debe cumplir el afiliado que se encuentra con obesidad elevada es contar con un equipo interdisciplinario integrado por un nutricionista, psicólogo, médico clínico y cirujano.

“La cobertura que tenemos es del 50% por resolución y se estaba dando el 70 %”, Precisó que el Instituto de Seguros se encarga de la parte técnica, es decir que la persona que se opera debe contar con un expediente de la obra social en donde se detallen todos los informes, estudios y tratamientos que lleva con el equipo interdisciplinario.

En tanto que a través de los diferentes estudios y procesos previos a la operación, el equipo es el encargado de decidir si está o no apta la persona para la intervención.

Una lucha con éxito

Seguro y con ganas de compartir el gran cambio que generó la operación bariátrica en su vida, Juanjo Yazle, de 57 años, contó a El Tribuno e Jujuy los cambios que tuvo en su vida a partir del 29 de julio del 2013.

Un equipo interdisciplinario tuvo a su cargo el tratamiento para la operación de manga gástrica a la que fue sometido.

“Para mí era hacerse una operación que desconocía, me contacté con el médico especialista en el tema para ver de qué se trataba y a lo que me sometería”, expresó.

Agregó que el tratamiento logró cambiar su vida y lo ayudó a entender y ser consciente de los cambios.

Yazle relató que diez años antes de la operación realizaba actividades físicas y llevaba una alimentación restringida en calorías. El resultado fue exitoso porque había descendido peso en forma natural.

“Llegué a bajar 36 kilos en 9 meses, fue un proceso lento y largo totalmente efectivo”, sin embargo, después del gran descenso fue diagnosticaron artrosis de cadera.

Fue una etapa complicada para Yazle, ya que su estado anímico lo llevó a caer en el círculo vicioso de la comida.

“Hay una relación de ansiedad y alimento en las que las personas tienen un problema y la solucionan con la comida, bajar de peso no es imposible, es cuestión de conducta”, sostuvo.

Luego de haber fallado en intentar mantener el peso, Yazle llegó a pesar 128 kilogramos.

Sus ganas de luchar por su vida lo llevó a iniciar un tratamiento para poder someterse a la operación bariátrica. Tras cumplir con unas series de pasos, logró bajar 20 kilogramos en tres meses.

“Llegué a la operación con 108 kilogramos y después continué mi tratamiento”, relató.

Ahondando sobre cómo el paciente encara la enfermedad, sostuvo que problema que tienen las personas obesas es que no aceptan el estado en el que se encuentran.

“Creo que si buscáramos ayuda psicológica, entenderíamos que el problema no es bajar 10 a 15 kilogramos, sino cambiar la forma de pensar y de comer”, aseguró más adelante.

Por último agregó que “esta operación me ayudó a reiniciar mi vida hasta volver a comer en forma normal y medida. Hoy no me privo de nada, como de todo y en medidas necesarias”.

Seguidamente se hace una auditoría técnica en un expediente y luego un informe a gerencia de salud.