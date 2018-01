La séptima jornada de la prueba tiene nuevos líderes

Va culminando la séptima etapa que unió La Paz con Uyuni tras el día de descanso y el Rally Dakar 2018 tiene variantes en la general de autos y motos. Stephan Peterhansel tuvo un problema mecánico y tardó mucho tiempo, por lo tanto Carlos Sainz lo supo aprovechar y quedó como máximo líder. En motos el salteño Kevin Benavides relegó la cima en manos de Adrien Van Beveren.

Se fue una etapa complicada, otra vez se produjeron algunos abandonos, entre ellos el "Chavo" Salvatierra, el piloto boliviano rompió el chasis de su motor y dijo "no va más". La etapa de motos fue del español Joan Barreda Bort, sin embargo tras la prueba el piloto reconoció que no puede pisar debido a una lesión en la rodilla y no sabe si mañana larga. La general pasó a ser del francés Adrien Van Beveren, ya que el salteño Benavides culminó tercero la cronometrada y dejó mucho tiempo atrás.

En autos las cosas dieron un giro, Sainz que hasta antes de iniciar la séptima etapa marchaba segundo a 27 minutos, pasó a ser el nuevo líder de la general tras quedarse con la especial de hoy habida cuenta que Stephan Peterhansel sufrió un desperfecto mecánico y lo demoró por más de 1h40´. Habrá que ver si mañana sale a la pista.

En cautriciclos el francés Axel Dutrie se adjudicó la séptima jornada, El chileno Ignacio Casale que marcha primero en la general, culminó tercero y mantiene la diferencia sobre su más inmediato perseguidor. Entre los argentinos, Horacio Giordana, Nicolás Cavigliasso, Jeremías González Ferioli, quederon quinto, sexto y séptimo respectivamente, éste último es el mejor ubicado en la general, ya que marcha tercero.

En camiones, Ton Van Genugten fue el primero en unir La Paz con Uyuni mientras que Federico Villagra quedó segundo y marcha en la general en el mismo puesto detrás del ruso Eduard NiKolaev.