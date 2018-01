Faustino Flores brinda su propuesta en Maimará

TILCARA (corresponsal) Faustino Flores, actor que aborda la poesía como una de las fuentes principales de su hacer, presenta en estos días de enero la propuesta llamada "Homenaje a los Poetas Argentinos". Nos cuenta que "vamos a hacer Raúl Galán, Ariel Petroccelli, Manuel Castilla, Domingo Zerpa, cada uno de ellos un jueves o un domingo de los que restan de enero hasta llegar el Carnaval". Así, el ciclo comenzará esta noche a las 22 en el resto bar "El Molle" de calle Belgrano s/n de Maimará (al lado de la cancha de básquet).

Nos explica que "lo que hago, y ya he hecho con casi todos estos poetas, es buscar una síntesis de sus obras, cuento su historia y cómo los conocí, si es que los conocí. Lo hago junto al piano de Jorge Montaldo. A veces yo me trepo a la música y saco un poema, o Úl se trepa al poema, porque no se trata de un acompañamiento sino una conversación". Casi una hora de espectáculo, donde Flores pone en escena " loque aprendí a lo largo de mi carrera, el modo de ir interpretando a cada uno poeta. Pero hay poetas que no se pueden hacer. A mi me pasó con CÚsar Vallejo que me costó mucho hacerlo, tuve que tener muchas vivencias muy profundas para sacarlo". Nos explica que "no es que se trate de un recitado, de una poesía que me gusta y la hago, sino de una interpretación. Y el Negro Montaldo toca muy bien el piano, se pianta, se va y a veces salen cosas que no nos imaginábamos. Son vivencias del momento, hay que estar cerca para disfrutarlas".