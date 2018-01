Joven motociclista murió luego de chocar a micro

Un joven motociclista perdió la vida y su acompañante se encuentra internada en grave estado, luego de incrustarse en la parte lateral de un micro de media distancia que circulaba fuera de servicio y era conducido por un mecánico.

El lamentable episodio tuvo lugar en la jornada de ayer alrededor de las 7 en la intersección de la avenida Mina Aguilar y calle Mina los Adobes del barrio Santa Bárbara de la ciudad de Palpalá.

Según el relato de los ocasionales transeúntes que presenciaron el fatal incidente vial, el conductor de un colectivo de la empresa Pal Bus que circulaba fuera de servicio por la calle Mina los Adobes, intentaba cruzar la avenida Mina Aguilar y no se percató que un motociclista acompañado de una joven de 16 años circulaba a toda velocidad y no pudo evitar eludirlo. De inmediato los efectivos de la seccional 47° del barrio Paso de Jama de la ciudad siderúrgica se hicieron presentes en el lugar, al igual que el personal del Same, que notaron que el joven había muerto de forma instantánea luego del violento impacto, en tanto que la adolescente sufrió un fuerte impacto en la cabeza, por lo que fue trasladada de urgencia al hospital "Pablo Soria".

El motociclista fue identificado por la Policía como Antonio Flores de 18 años y las causas del deceso fue por un traumatismo encéfalo craneal grave, según el informe del médico de la Policía que revisó el cuerpo en el lugar de los hechos.

Los jóvenes de 18 y 16 años circulaban a bordo de una motocicleta marca Yamaha YBR de 125 cc de cilindradas, sin casco de seguridad y a toda velocidad por la avenida Mina Aguilar cuando el muchacho no pudo eludir el micro, que según se supo, era conducido por un mecánico de la empresa, que iba a buscar a un chófer que vive a escasos metros de donde ocurrió el siniestro.

Por disposición del fiscal habiligado en la feria judicial, el cuerpo del joven fue trasladado a la morgue del Poder Judicial del barrio Alto Comedero y los vehículos fueron trasladados de forma preventiva a la sede policial y en el lugar trabajaron los efectivos del Departamento de Criminalística y la conclusión de los informes serán elevados en las próximas horas al fiscal de Investigación que se encuentra de turno en la feria judicial.

Luego de los datos personales que aportó el conductor del micro, se retiró de la seccional, ya que se consideró que no fue necesario que permanezca demorado.