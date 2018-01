Leo Dan en vivo en la ciudad histórica de Humahuaca

Leo Dan se presentarán por primera vez en la ciudad histórica de Humahuaca el sábado 27 de enero, en la Primera edición del Festival Quebradeño.

Será una noche histórica al pie del Monumento a los Héroes de la Independencia, ya que el artista grabará un DVD en vivo, tomando imágenes de la Quebrada de Humahaca y el público presente, que quedará en el recuerdo de todo el país y el mundo. Además tendrá el acompañamiento de mariachis y artistas invitados.

Leo Dan

Leopoldo Dante Tévez Coronel (Villa Atamisqui, Santiago del Estero, 22 de marzo de 1942), conocido artísticamente como Leo Dan, es un cantante, compositor y actor.

Durante su carrera grabó más de 36 álbumes en el país, Perú, Chile, Colombia, España y México.

Su afición por la música mexicana lo llevó a grabar con mariachis, lo que contribuyó a su reconocimiento internacional.

Entre sus grandes composiciones figuran más de mil temas que están inscriptos en el registro de autores y compositores, como "Fanny", "Cómo te extraño, mi amor", "Estelita", "Libre solterito y sin nadie", "Santiago querido", "Qué tiene la niña", "Por un caminito", "Solo una vez", "Mary es mi amor", "Con los brazos cruzados", "Siempre estoy pensando en ella", "Cómo poder saber si te amo", "Será posible amor', "Te he prometido", "Esa pared", "Toquen mariachis canten", "Mi última serenata", "El radio está tocando tu canción", "Pareces una nena", "Yo sé que no es feliz", "Con nadie me compares", "Más que un loco", 'Pídeme la luna", otros.

Actualmente reside en Miami junto a su familia, donde continúa grabando, componiendo y presentándose por toda Latinoamérica, Estados Unidos, Europa y Canadá.

Entradas anticipadas

Las entradas van a estar disponibles el sábado 13 de enero, a precios accesibles, en el Hotel de Turismo de Humahuaca, situado en calle Buenos Aires 650, a partir de las 15, (primer punto de venta habilitad). Y para toda la provincia en diversos puntos, a partir del lunes 15 del corriente en el Parador Turistico de Purmamarca (san Martín esquina Rivadavia), Boleterias de Evelia SA (boleterías de la terminal nueva de San Salvador de Jujuy, Humahuaca, Tilcara, Maimara y Purmamarca) y en el Hotel de Turismo de La Quiaca, (Arabe Siria esquina Avenida San Martín).

Para más información ingrese a la página de Facebook: Zona Norte Producciones INT o por Whatsapp al número 3886860420.

Organiza Zona Norte Producciones Internacional y auspicia la Municipalidad de Humahuaca y Evelia SA.