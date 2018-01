"No sufrieron dolor, la muerte fue instantánea": los familiares no creen en esa información

"No se ahogaron ni experimentaron dolor. La muerte fue instantánea". Esa es la conclusión de la Oficina de Inteligencia Naval de los Estados Unidos sobre lo ocurrido con los 44 tripulantes del submarino ARA San Juan. Sin embargo, los familiares no creen en esa información y esperan una respuesta de parte de la Armada nacional.

Maria Rosa Villareal, madre Fernando, jefe de operaciones del submarino, aseguró que para ella el informe no es oficial. "Hasta que la Armada Argentina no nos confirme qué pasó queremos que sigan buscando al submarino”, explicó a Perfil.

Y agregó: “A lo mejor no hubo una explosión. Tenemos preguntas y necesitamos que alguien nos de las respuestas. No puede ser que un submarino desaparezca”.



Otra de las familiares, Cristina Gallardo, hermana de Javier suboficial principal del navío, confirmó que tenia conocimiento de este informe hace tiempo, aunque prefirió no dar más precisiones sobre el tema.

El comunicado detalla que, tras implosionar, la nave se hundió "verticalmente" a una velocidad de 10 a 13 nudos.

Por su parte, Itatí Leguizamon, esposa del tripulante Germán Suarez, también aseguró que ya conocían el informe norteamericano, “por lo menos desde fines de noviembre o principios de diciembre”, dijo. “No me interesa lo que me pueden decir desde la Armada o el Gobierno. Considero que siguen mintiendo”, lanzó.



El submarino ARA San Juan desapareció el 15 de noviembre de 2017 con 44 tripulantes a bordo. A pesar de un gran esfuerzo, que incluso contó con la ayuda de grandes potencias como Estados Unidos, Rusia e Inglaterra, los restos del navío todavía no fueron hallados.