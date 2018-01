Apareció la primera foto de Pampita y Pico Mónaco juntos en Punta del Este

Fue la foto más buscada en lo que va de la temporada y finalmente apareció. Carolina Pampita Ardohain (39) y Juan Pico Mónaco (33) coincidieron este domingo en un exclusivo parador de Punta del Este, pasaron la tarde juntos con amigos y no pudieron evitar ser retratados por algunos curiosos que se encontraban en el lugar.

Las imágenes en cuestión fueron publicadas este domingo por Ángel de Brito en su cuenta de Twitter y rápidamente los rumores de una presunta reconciliación entre la modelo y el extenista invadieron las redes sociales.

Sobre todo por el elocuente comentario del conductor de El Trece, quien escribió: "Finalmente, me llegaron las imágenes de #Pampico juntos esta tarde en La Susana, #PDE #banderablanca @pampitaoficial @picomonaco".

En las fotos en cuestión se va al tandilense rodeado de amigos en la playa y muy relajado en una reposera mientras la ex jurado de ShowMatch aparece caminando a su lado con una sexy salida de baño, anteojos de sol y un sombrero bien veraniego.

Pero eso no es todo. Testigos de esa reunión playera en el parador de José Ignacio antes mencionado, aseguran que la modelo se encontraba acompañada por sus hijos menores, Benicio y Beltrán, mientras que Pico había llegado con algunos amigos.

Si la reconciliación es un hecho o no todavía no se sabe aunque sí está confirmado que éste no sería el primer encuentro entre ambas figuras.

Es que, siempre de acuerdo con las palabras de De Brito, los "tortolitos" ya se habían visto e inclusive saludado en la noche de Año Nuevo adentro del boliche Tequila, uno de los más exclusivos de la noche esteña.

En tanto, la semana pasada, el conductor de Los ángeles de la mañana (El Trece, a las 10.30) confirmó otra primicia: que Pampita y Pico habían sido vistos en esa misma playa alejada del centro de la ciudad mientras pasaban el día con sus seres queridos.