Barcelona lo dio vuelta

Luis Suárez rompió el maleficio del "barça" en Anoeta. El conjunto azulgrana derrotó a Real Sociedad 4 a 2, con dos goles del delantero uruguayo y quebró una racha de siete partidos sin ganar (cinco derrotas y dos empates) en la casa del cuadro vasco. No comenzó bien la noche para Barcelona. El equipo de San Sebastián se adelantó por 2 a 0, con goles de William José y Juanmi. Entonces, parecía que el equipo de Valverde no tenía manera de vencer a la Real Sociedad en Anoeta, donde no ganaba desde la temporada 2006-2007. Hasta que apareció el 9. Primero para asistir a Paulinho en el 1-2 antes de que del cierre del primer tiempo, después para sellar la remontada azulgrana. El marcador lo cerró Messi con un golazo de tiro libre.

Barcelona ganó, por fin, en Anoeta y se mantiene como el líder de La Liga, a nueve puntos de su seguidor el Atlético y a 19 de Real Madrid, cuarto e inmerso en una profunda crisis deportiva.

Sevilla, por su parte, cayó 1 a 0 en el campo del Alavés ayer en la 19° jornada de la Liga española, que concluye la primera vuelta del campeonato, perdiendo la ocasión de alcanzar en la tabla al Real Madrid.

El capitán alavesista Manu García aprovechó un pase al área para prácticamente a la media vuelta hacer el gol de la victoria.

La victoria saca a Alavés de los puestos de descenso, mientras el Sevilla continúa con su particular calvario.

Los andaluces acumulan tres partidos de liga consecutivos perdiendo, desaprovechando este domingo la ocasión de empatar a puntos con el Real Madrid, cuarto clasificado, que el sábado había perdido 1 a 0 frente al Villarreal.

Antes, el Celta ganó 1-0 en el campo del Levante, acercándose a los puestos europeos.

El danés Pione Sisto aprovechó un pase filtrado de Iago Aspas al área para disparar al fondo de las mallas locales (minuto 38).

En un partido disputado, los celtiñas dominaron en la primera parte, pero sufrieron en la segunda para mantener su gol de ventaja, ante un Levante necesitado de puntos para alejarse de los puestos de descenso, que tiene a tres puntos.

El sábado, Real Madrid (4°) perdió 1 a 0 en su estadio ante el Villarreal mientras que el Atlético ganó 1 a 0 en el estadio de Eibar.

Pablo Fornals aprovechó un rechace de Keylor Navas para elevar el balón por encima del portero blanco y hacer el 1 a 0 definitivo (87).

La victoria aupó al Villarreal a la quinta posición liguera a un sólo punto del Real Madrid, que se mantiene en la cuarta posición lejos del puntero catalán.

En el triunfo del Atlético de Madrid, el francés Kevin Gameiro aprovechó un pase de su compatriota Antoine Griezmann para disparar a al arco vasco y anotar (27").

La victoria afianzó al equipo rojiblanco en la segunda posición liguera.

Por detrás de los rojiblancos en la tabla sigue el Valencia, a dos puntos del Atlético, que ganó el sábado 1-2 en el campo del Deportivo La Coruña.

La Primera División española de fútbol parece encaminarse a un cómodo campeonato para Barcelona que lejos de quitar "el pie del acelerador" cada día se afianza más en la cima de las posiciones.