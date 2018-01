WhatsApp: una falla permite meterse en un grupo sin permiso

Si de algo se reitera WhatsApp cada vez que nos obliga a descargar una nueva versión es que, desde que la plataforma instaló su cifrado de extremo a extremo, nuestras conversaciones en ella son "seguras y privadas".ro un equipo de un investigadores en Alemania dio a conocer el miércoles, durante una conferencia en Suiza, una falla del sistema que permite a terceros infiltrarse en un grupo privado y leer los mensajes.

Los criptólogos de la Universidad-Ruhr de Bochum, en el noroeste del país, publicaron un informe el 6 de enero: More is Less: On the End-to-End Security of Group Chats in Signal, WhatsApp, and Threema ("Más es menos: sobre el cifrado de extremo a extremo en chats grupales de Signal, WhatsApp y Threema".