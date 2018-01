Dirigente preocupada por el consumo de drogas en Jujuy

Mirta Cabana (Darlocab) denunció cuál es la "zona roja" de esta capital y dijo que el Gobierno no tiene política en la materia.

La presidente de la Fundación Darlocab, Mirta Cabana, alertó sobre el aumento de consumo de sustancias prohibidas en la Provincia y apuntó contra el Ejecutivo jujeño "por la falta de políticas" que permitan hacer frente a este flagelo.

"Me causa mucha tristeza e impresión ver la cantidad de jóvenes menores de edad que están drogados o alcoholizados. Lamentablemente, vemos que ha crecido considerablemente el consumo de estas sustancias", alertó Cabana al ser consultada sobre la realidad de esta problemática en el territorio jujeño.

Asimismo dijo que los barrios Belgrano, San Martín, Punta Diamante y El Chingo son las principales zonas afectadas de la capital jujeña, donde la falta de presencia policial ha generado una fuerte proliferación de "puestos" de venta al aire libre, donde se comercializa de manera desmedida, diferentes tipos de droga. "Belgrano es un quiosco abierto, viene cualquier persona, a la hora que quiere y les vende. Acá se maneja la droga en nuestras narices porque no hay ningún tipo de control. Acá la Policía directamente no existe, esto es una zona liberada", alertó la titular de Darlocab, la fundación que creó tras la muerte de su hijo en un hecho de inseguridad y cuya función se centra en la atención de chicos en situación de calle.

"Mientras exista la pobreza y la droga se venda como se vende, sin ningún tipo de control, hagamos lo que hagamos no vamos a poder contener a los chicos", lamentó Cabana.

En ese marco aseguró que la falta de programas de contención y prevención, provocó que actualmente los niños desde los 8 años ya empiecen a drogarse, consumir alcohol e incluso "prostituirse". "Las políticas provinciales no se ven porque si habrían no tendríamos tantos chicos consumiendo drogas o que abandonen la escuela", enfatizó la referente, quien remarcó que para hacer frente a este flagelo es importante que el Estado empiece a trabajar con las organizaciones "porque nosotros somos los que estamos cerca de las problemáticas y las conocemos, pero el Gobierno no tiene contacto con las organizaciones".

En ese sentido, mencionó que desde que asumió el Gobierno en diciembre de 2015, desde Darlocab elevaron diferentes pedidos de audiencia al gobernador. Sin embargo "hasta ahora nunca hemos recibido ni siquiera una respuesta".

Cabana hizo especial hincapié en la responsabilidad de la familia en la lucha contra las drogadicciones, asegurando que el núcleo familiar debe ser el ámbito de contención, "el lugar donde los chicos puedan recurrir y donde permanentemente exista la prevención y el acompañamiento", ya que por lo general, si algún integrante consume drogas, probablemente se repita esta conducta en otro de los miembros.