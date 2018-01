Emotivo reencuentro en el club "merengue"

Años y en algunos casos décadas, pasaron para reencontrarse y estrecharse en un fuerte abrazo con sonrisa que dio inicio a charlas, anécdotas y risas de exdeportistas que representaron a Altos Hornos Zapla en sus años mozos. Hoy ya con 71 "pirulos" personalidades que ya peinan canas y que se destacaron en vóley, básquet, fútbol, natación, bochas, hóckey y también fieles colaboradores fueron convocados para ser distinguidos y homenajeados en el marco de un nuevo aniversario, el pasado 4 del corriente, organizado por la Comisión Directiva que preside Marcelo Lizárraga, recientemente proclamada.

Fue una tarde lluviosa donde para varios de los presentes el sol estuvo resplandeciente dentro de la cancha de básquet en la que también acompañaron autoridades locales y provinciales, brindando su respaldo a la entidad siderúrgica que los agasajó al final de la distinciones con una torta luego de cantar el feliz cumpleaños para continuar con un brindis y los reiterados deseos de poder sanear económicamente y darle mayor vitalidad a una de las instituciones más importantes de Jujuy.

Justamente el titular de la entidad "merengue", Marcelo Lizárraga, se mostró "muy contento porque esto fue emotivo y es el primer acto que realizamos y vimos mucha gente emocionada y eso me deja satisfecho porque hay que reconocer a la gente que defendió y sigue pendiente de una u otra forma por el club". El directivo que asumió funciones el pasado 29 de diciembre contó una grata situación vivida "en relación alguna declaración periodística que hice en algún momento por el tema del bono reembolsable ya que apenas asumimos nos dimos con tantas deudas que para peor no había un peso. Y fue una expresión un poco desesperada donde dije que cualquier persona o empresa que tenga 100, 200, 1.000 o 500 pesos lo que sea, que se arrime, porque nosotros no queremos donación sino una colaboración que será devuelta como si fuera un préstamo".

De esta manera Zapla celebró sus 71 años de vida institucional.

Galardonados

RECONOCIDOS. EN NATACIÓN FEMENINA Y MASCULINA.

Las menciones especiales que se otorgaron en Altos Hornos Zapla fueron recibidas por: Juan Bepre, José Alliers, Luis Weibel, Mabel Forbice, Rubén Valenzuela, Héctor Luccioni, Rodolfo Cáserez, Gladis Domínguez, Ángel Cerdán, Laura Ballatore, Rosa Albertini, Víctor y Carnmen Miranda, entre otros.

De esta manera el club más popular de Palpalá festejó un emotivo cumpleaños seguramente augurando que el club vuelva a vivir momentos de mucha algarabía en lo deportivo como fue hace algunas décadas, por ejemplo en los viejos regionales donde participó con gran éxito llegando a la final de ruedas.

Posteriormente en 1977/78, 1982/83 1984 y 1985 y en el Regional del 1981, siendo los nacionales del 1983 y 1985 los más destacados; ya que en el primero, realizó una decorosa campaña clasificando a los octavos de final y ganándole a Boca Juniors 2 a 0, en la primera rueda, integrando ese equipo grandes jugadores que hicieron delirar al público siderúrgico que siempre decía presente.