Gimnasia inicia la parte dura de pretemporada

Gimnasia concentra hoy a primera hora e inmediatamente comienza con los trabajos físicos en el Complejo "Papel NOA". El primer objetivo se llama Almagro.

El plantel integrado por 31 jugadores en total, estarán juntos durante los próximos diez días. Por ende, los jugadores saben que es momento de dialogar, plantear objetivos concreto. Y con este panorama, Alexis Blanco, delantero "albiceleste", se mostró optimista con el trabajo que servirá para el inicio de la segunda parte de la B Nacional. "Creo que es la parte más difícil de la pretemporada, es lo duro, pero igual estamos cerca del torneo, creo que no va a ser tan duro como la primera pretemporada, estamos apuntando más a la velocidad, tratar de estar lo más rápido posible, al ciento por ciento para llegar bien al inicio del torneo", manifestó Blanco.

Para el goleador del "lobo" jujeño "la pretemporada me deja muy bien, siempre estoy predispuesto por el hecho que a mí me sirve mucho, obviamente el cansancio algunas veces te juega, los primeros días te cuesta tocar bien la pelota, es complicado, pero uno se va afinando sabiendo que trabajas para eso y más ahora que debes estar concentrado porque arranca el torneo".

Blanco destacó que los objetivos están más que claros: "El primer objetivo tanto personal como grupal es la Copa Argentina, luego clasificar, meternos como sea entre los nueve para no estar pensando en el final del torneo, ver cómo nos metemos, si entramos o no entramos, si entramos o salimos, creo que desde el inicio nos tenemos que meternos y no salir más y desde allí mirar para adelante, pero hoy por hoy el objetivo principal es la Copa y tratar de meternos rápido entre los nueve", y agregó "apuntamos a la primera fecha tratar de terminar lo más contento posible por las dos cosas, por los dos objetivos que son grandes para nosotros y después pensar en mantenernos entre los nueve y apuntar a meternos ahí arriba, creo que una vez estando ahí el sueño comienza a acariciarse que es pelear el ascenso", finalizó el goleador.

Los que concentran

Los jugadores que hoy concentran son; Javier Burrai, Carlos De Giorgi y Lucas Petrich, son los arqueros, Iván Almasana, Joaquín Barros, Luis Casarino, Mariano Ferreyra, Leonardo Ferreyra, Alejandro Manchot, Patricio Matricardi, Gonzalo Nazario, Ignacio Sanabria y Sebastián Sánchez los defensores, Diego Auzqui, David Distéfano, Alejandro Frezzotti, Rodrigo Morales, Diego Nicolaievsky, Nicolás Olmedo, Lihué Prichoda, Julián Ramírez, Maki Salces, Enzo Serrano y Agustín Sufi, los volantes mientras que Juan Arraya, Mauricio Asenjo, Alexis Blanco, Mauro Buono, Guido Dal Casón, Renzo Tesuri y Ulises Virreyra, los delanteros.