Se perfilan definiciones, acuerdos y fracasos

A diferencia de otros eneros, éste del 2018, viene cambiando el sentido y la calidad de las noticias de los anteriores. En tiempos de verano, los gobiernos peronistas o radicales, se caracterizaban por transitar más por los contenidos cholulos que por la preparación del terreno para encarar un año lleno de esperadas complicaciones y obligadas definiciones. Esta vez se pasó de las reuniones disentidas en las playas y las fiestas que la clase política tradicional ofrecía a raudales en sitios top de la costa argentina, como Cariló, Mar del Plata o Pinamar, donde los bocadillos eran los encuentros de funcionarios mezclados con modelos, cantantes y artistas, a una especie de sobriedad, que los muchachos del PRO, trasladaron Uruguay, en Piriápolis o Pinamar, o como el propio presidente de la Nación a los lagos del Sur, donde improvisó un despacho presidencial desde el que salieron algunos datos que traerán cola. Mientras tanto, se siguieron producen ajustes, tarifazos y la terminación de contratos laborales en el estado, dejando un tendal de desocupados por todo el país. La agenda macrista obligó así, a que todos se ocupen de la realidad más que del bronceador y de tirar líneas de acción y posicionamiento, más que de las fotos con personajes de la farándula.

Política sin vacaciones

El avance indetenible del gobierno llevó, por ejemplo, a que el peronismo comience a buscar alguna forma de tener vigencia y protagonismo, movimientos que desde la Nación repercutirán en Jujuy. El jefe de senadores, Miguel Ángel Pichetto, ofreció la primera foto ruidosa de la temporada nada menos que con Sergio Massa. Detrás de la foto se lee claramente que el objetivo del acercamiento, es conformar un frente, al menos estratégico, para aprovechar lo que se considera el enorme desgaste que comenzó a hacer mella en las columnas que sostienen al gobierno. Y paralelamente, dejar fuera de esa estrategia, a Cristina Elisabet Fernández, de Kirchner, quien como siempre, pretende atacar al macrismo con una dureza tal que lo tenga tambaleando en el poder, y parado siempre en el borde de la cornisa. Entre Pichetto y Massa puede haber acuerdos, y sus contactos se extienden hacia otros sectores del PJ como el de Diego Bossio, y el flamante (y ascendente) presidente del peronismo bonaerense Gustavo Menéndez, que pretendió llevar a Cristina en su mochila a las primeras reuniones, pero le advirtieron que debía dejarla en la puerta. En las rondas de este juego, tienen un sitio privilegiado los gobernadores peronistas, no la cabecera de la mesa como pretenden, pero si un lugar muy importante. Hubo reacciones terminantes: la diputada Graciela Caamaño, primera espada del massismo, ya advirtió que no existe ni existirá en el futuro ninguna posibilidad de unión o acuerdos con el cristinismo. Margatira Stolbizer, aliada del trigrense, fue durísima, afirmó no tener nada que ver con la foto veraniega de Massa y Pichetto, y se definió como oposición, desde un espacio “progresista y ético”, muy lejos del peronismo y más aún del kirchnerismo. Si bien no se habla de ruptura, Massa debe haber tomado en serio la advertencia de su socia, por el gran predicamento de que goza en la sociedad, y porque quizás comparta los planes de muchos de promocionarla para la Defensoría del Pueblo de la Nación o la Procuraduría General que dejó libre Gils Carbó. Cristina también mueve las piezas que le quedan. Vía declaraciones radiales de Luis D´Elia, desde la prisión, el cristinismo de paladar negro se expresó sin censura: “Hay que poner la protesta social en las calles,hay que conseguir que Macri renuncie y se vaya. Yo no lo deso, pero va a pasar, Macri no va a terminar su mandato” dijo. Mientras tanto, la Cámpora de Maximo K, vía Andrés “Cuervo” Larroque, tiró el espinel en las aguas del camionero Hugo Moyano, la carnada es una suerte de solidaridad con el supuesto acoso del gobierno al sindicalismo clásico.

Los rebotes en Jujuy

Cómo llega todo esto a Jujuy? El radicalismo de Gerardo Morales sólo está preocupado políticamente por mantener aceitada su relación con Mauricio Macri, estrategia sobre la que sienta las bases de su tranquilidad y su gobernabilidad. Los ataques permanentes que el PRO dedica a la UCR en otras provincias y a nivel nacional, en Jujuy no se darán. O no tendrán éxito. Los pocos espacios que el GM le cedió al macrismo, (Anses, Inai, una banca nacional, y algunos cargos menores en reparticiones federales no se tocarán). Los que deben estar preocupados, y como dijimos tantas veces desde estas líneas son los renovadores. Sin salir aún de la debacle electoral, luego de haber perdido el control del Partido Justicialista (en realidad, sólo sede, sellos y uso de los símbolos), transitan sin brújula en la actualidad política. Massa se acerca al PJ nacional, y a los massistas locales les queda una sola alternativa de hierro: o terminar de mimetizarse con el gerardismo, o refugiarse en un partido provincial que conserve algún aroma a peronismo para seguir compartiendo los dos años de mandato que tienen por delante bajo la sombra protectora y tolerante de Cambiemos. La definición surge de sus propias y rígidas posiciones, enunciadas cuando las mieles del triunfo del 2015 y el rápido golpe comando que les permitió alzarse con el control del partido, les hacía avizorar un futuro venturoso. De la sucesión de errores que se sucedieron después durante poco más de un año, y que arrancaron en noviembre del 2016, con aquel intento torpe de “disciplinar” a todos los diputados del Partido Justicialista en un “bloque peronista” conducido por el entonces diputado Marcelo Llanos, quien ya ni siquiera está entre los legisladores, seguramente se podrá hacer una evaluación detallada en otra oportunidad. La Cámpora de Jujuy, reducida a una célula casi en estado de latencia, hoy no cuenta en las perspectivas políticas jujeñas. El “margaritismo” está en las mismas condiciones. En Jujuy, solamente, se comenzará a hablar, una vez más, y si se dan ciertas condiciones, el tradicional bipartidismo de radicales y peronistas. Los demás, son de palo, quizás con la sola excepción de la izquierda, que hasta aquí divaga sin haber aprendido definir su rumbo en el mundo parlamentario provincial.

Comienzos del nuevo PJ

El peronismo, recientemente recuperado por la dirigencia “tradicional” tiene mucho trabajo por delante. Fueron pacientes, templados y eligieron la contundencia de los hechos para consolidar su regreso al control partidario. El massismo hizo todo lo que estuvo a su alcance para favorecer ese retorno, y dejó libres todos los espacios que los pejotistas ocuparon después. Y en esa silenciosa retirada, le dieron autoridad suficiente a la nueva conducción para que revise su pasado kirchnerista, para que deje atrás definitivamente su vinculación con el cristinismo, y para que –con diplomacia- vaya dando vuelta la página del tiempo del fellnerismo. Ahora, la conducción de Rubén Rivarola y aliados, enfrenta otros desafíos: encontrar objetivos, canalizar la oposición en la Provincia, aprovechar el creciente descontento de muchos sectores, especialmente los que tradicionalmente fueron la masa crítica que sostuvo al peronismo, favorecer y estimular la integración y el protagonismo de nuevas generaciones, y, en síntesis, mostrarse como algo diferente a lo que los electores desalojaron de casa de gobierno en el 2015. No será fácil. Hay enclaves de viejos estilos que persisten con antiguos métodos que pueden entorpecer la entrada a la nueva era: días pasados, se lanzó, con acto, discursos y sede propia una “liga de intendentes peronistas”. Como un pobre remedo del viejo Foro de Intendentes, pretende instalarse con la explícita pretensión de convertir a sus asociados en dueños de la gestión, tener voz y presencia propia para negociar con Gerardo Morales e incluso con Mauricio Macri, sin intermediarios. En la teoría, la jugada aparece como positiva, pero en la práctica, el riesgo es alto: ni el GM ni MM, ni sus negociadores, son ingenuos niños de pecho en política, como para no aprovechar la oportunidad de alzarse con las cabezas de los pretendidos interlocutores válidos desde las primeras negociaciones. Algo así, trataron de advertirles en ese acto de lanzamiento, los diputados del Partido Justicialista, Juan Miguel Cardozo, presidente del bloque y Alberto Miguel Matuk. “No se salgan del cauce” fue el cauto mensaje de los legisladores. Perón hubiera dicho que sacar los pies del plato y asumir negociaciones sin la organicidad que brinda el paraguas protector del Partido Justicialista, puede llegar a ser un suicidio. El mensaje fue directo a Adrián Mendieta, intendente de El Carmen y al diputado Lito Torres, y algunos comisionados del norte puneño, principales inspiradores de la liga, quienes además con su actitud, parecen haber abjurado de su pertenencia al sector que lidera la senadora (mc) y actual diputada provincial Liliana Beatriz Fellner, sector que durante años los contuvo, y les insufló vida y vigor en momentos complicados. Estos y otros riesgos correrá en PJ, y particularmente, con aquellos referentes a los que les sigue costando horrores asumir y dimensionar la situación de encontrarse en el llano, a la intemperie, y aunque gobiernen ciudades y pueblos del interior, siguen lejos, muy lejos del poder real. Pero, con todo, el PJ se prepara, imaginando un 2019, mucho mejor que el 2017.

Incertidumbre y Esperanza

Como en el tradicional juego del Antón Pirulero, cada cual atiende su juego. Al gobierno le toca una participación especial en lo suyo. Sin lugar a ninguna duda, el caso Ingenio La Esperanza es el más delicado de los compromisos pendientes. Habiendo vencido ya el primero de los plazos acordados entre el gobierno jujeño y los postulantes del grupo colombiano Omega para avanzar en la compra del complejo agroindustrial, todo lo que estaba stand by parece tambalearse. Los colombianos no aparecieron a depositar los fondos estipulados, y nada se conoce sobre sus últimas decisiones. “Quizás los acobardaron los últimos conflictos, con toma de la planta y cortes de ruta” decía un confidente, “eso para nosotros, es casi normal, está naturalizado, pero hay que imaginar un directorio en otro país, cuando se le presenta un cuadro con estos conflictos”. Todo hace suponer que habrían pensado desistir de la compra, lo que dejaría todo lo conversado en fojas cero. En los despachos más importantes de San Martín 450, cunde el temor ante la posibilidad de que finalmente se acerque la tan temida liquidación, como único camino para resolver la cuestión. Cabe recordar, que entusiasmado con el arreglo, el gobierno hasta sacó del presupuesto 2018 los fondos que destinaba a sostener al ingenio en funcionamiento (más de $600.000.000). Sin embargo, algunos funcionarios creen ver una luz al fondo del túnel. “Todo lo que se trabajó, no fue en vano” aseguran en reserva. Después de haber liberado al complejo de más de seiscientos trabajadores, (pasándolos al estado, o mediante las jubilaciones ya concretadas más las que vendrán), la explotación del mismo se habría vuelto atractiva para otros dos o tres grupos interesados, que estarían a punto de realizar ofertas, convencidos de que con la mitad de trabajadores, la ecuación económico/financiera, hace posible y redituable la explotación. Faltaría que se concreten las nuevas ofertas, y en un plazo perentorio de un par de meses, solicitarle al juez de la quiebra “muñeca y celeridad” para poder arrancar la nueva zafra con nuevo dueño, aseguran llenos de esperanza. Ojalá ocurra. Mientras tanto, ya se deben acometer los trabajos habituales de la interzafra, preparación de mantenimientos técnicos, labores culturales,, gastos que según el GM, garantizará el gobierno.

Llegan los gremios

Por otra parte, esta semana, los gremios volverán a sus exigencias. Los sindicalistas –Fredy Berdeja de judiciales hizo la punta- ya advirtieron que a partir de sus cálculos, quedó del 2017, una pérdida del salario real, que ronda el 5% y que se deberá resolver antes de iniciar las conversaciones paritarias del 2018. Será la primera traba dura, para una Provincia con las finanzas en rojo, y con un faltante mensual de más de 300 millones de pesos para atender sueldos y funcionamiento del estado. Además, como siempre, un otro año se agrega a la antigüedad de los empleados, y se deberá liquidar también el nuevo mínimo que estableció el consejo del Salario. Todo suma. Y todo aumenta el rojo. El GM como ya dijimos se plantará en la pauta nacional de un 15% de aumento, y rechazará la instrumentación de la “cláusula gatillo” para enfrentar la inflación. Aunque el gobierno durante el 2017, logró establecer buenas relaciones con muchos de los gremios estatales, igual será duro y difícil.

De Emiratos a Madrid

Con estas y otras preocupaciones, algunas mayúsculas como el caso Matías Puca que avanza a los tirones de escándalo en escándalo sin llegar a nada, a excepción de zarandear públicamente casi con saña a las personas y sus familias que hasta hoy aparecen como supuestos implicados con la causa, (escenarios similares a lo que ocurre con las causas Pibes Villeros y la “megacausa”). Hay otras minúsculas y hasta indecorosas y vergonzantes como la disputa mediática que el intendente de Tilcara Ricardo Romero perdió contra los campeones mundiales de fútbol de 1986, por su el supuesto compromiso de regresar a agradecer el campeonato promesado a nuestra Virgencita de Punta Corral. El GM sigue adelante. Por ahora, decidió no tomar vacaciones: a cambio se fue a trabajar al sureste del Golfo Pérsico, a Abu Dhabi, capital de los Emiratos Árabes. Lo acompañarán el flamante titular de JEMSE, y exministro de cultura y Turismo Carlos Oheller, la senadora Silvia Giacoppo, y el secretario de energía escribano Mario Pizarro. Naturalmente, además de conocer las instalaciones de la que será la gigantesca planta de energía solar de 1,17 gigavatios de Sweihan, firmará un convenio de cooperación entre Jujuy y la compañía de Energía del emirato. Luego, recalará en Madrid, donde junto al flamante ministro de Turismo, Federico Posadas, visitará la Feria Internacional de Madrid, donde presentará a toda Europa, el “Destino Jujuy”. Se espera su regreso para la próxima semana.