Falleció Dolores O'Riordan, cantante de la banda "The Cranberries"

La líder de la banda irlandesa The Cranberries, Dolores O'Riordan, falleció hoy de manera repentina, informaron medios británicos. La cantante de 46 años estaba en Londres en una breve sesión de grabación, donde murió "súbitamente", según se publicó en las redes sociales de la banda.

Desde la banda aseguraron que la familia "está desvastada" con lo sucedido y pidieron "privacidad y respeto" en este momento tan duro.

The Cranberries nació en Irlanda a finales de los ochenta; mientras que O'Riordan se incorporó como vocalista en 1990. En sus comienzos, la banda fue telonera de Mike Oldfield en Reino Unido y Estados Unidos. Su primer disco, Everybody else is doing it, so why can't we?, llegó en 1992. El álbum, que vendió cinco millones de copias en EEUU, incluyó temas muy populares como Linger y Dreams.

Pero su estrellato llegó un tiempo después cuando publicaron la canción "Zombie" del álbum "No Need to Argue". Desde entonces, la banda irlandesa editó cinco discos más, To the Faithful Departed, Bury the Hatchet, Wake up and Smell the Coffee, Roses y Something else. The Cranberries logró vender más de 40 millones de discos en todo el mundo, situando cuatro de sus álbumes entre los mejores veinte de la clasificación Billboard 200.

Zombie, mientras tanto, sigue siendo uno de los hits más relevantes del hard rock, y actualmente el video clip suma más de 650 millones de reproducciones en Youtube.