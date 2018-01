Pactó una venta por Mercado Libre y lo asesinaron: los chats entre el comprador y la víctima

Una venta acordada por Internet terminó en un homicidio a sangre fría. El abogado Nelson Espirito, que se dedicaba a la venta de artículos por internet fue asesinado de un balazo en la cabeza en su casa después de haber pactado un encuentro con un hombre que buscaba comprar -entre otras cosas- rifles de aire comprimido.

En los mensajes de Whatsapp del celular de la víctima encontraron las pruebas que permitieron localizar al presunto asesino. De acuerdo a esos chats, Espirito y el delincuente habían mantenido comunicaciones desde el 1 de enero para concretar el encuentro.

En las conversaciones, quedaron registrados el nombre, DNI y dirección del comprador: vivía en la calle Ruíz de los Llanos al 3200 de Gregorio de Laferrere, partido de La Matanza.

Según esas charlas de Whatsapp, el supuesto comprador le dijo a Espirito que él estudiaba"ingeniería balística" y que antes trabajaba para una "agencia de cobro de "deudas", pero surgieron "unos problemas y se fundió".

También dijo que actualmente él trabajaba en la zona de La Matanza, que le gustaba "ir a cazar" y también "coleccionar armas".

"Te deben, no sé, 25.000 por lo que sea, te deben plata, me llamás a mí, me decís quién y me encargo de que devuelva lo que debe, simple", escribió el sospechoso y luego agregó: "Nunca lastimamos a nadie, igual. (?) Todo dentro de los términos casi legales".

El caso

Nelson Espirito fue asesinado de un balazo en la cabeza. El hecho ocurrió en la mañana del domingo en una casa situada en Martín Rodríguez 346, en Adrogué, partido de Almirante Brown, en el sur del conurbano.



Según las fuentes, Espirito era abogado pero no ejercía y actualmente se dedicaba a la comercialización de distintos artículos por Mercado Libre, al tiempo que había sido denunciado por estafas y amenazas.

Los médicos de Policía Científica establecieron que el cuerpo presentaba una herida de bala en la cabeza, y que, al parecer, el disparo había sido efectuado con un arma de bajo calibre. Los peritos detectaron signos de violencia ni detectaron faltantes de valor en la escena del crimen.



El sospechoso del asesinato fue detenido tras un allanamiento a su casa. Se trata de un joven de 18 años, sin antecedentes penales que vive en Laferrere. "Le secuestraron 11 armas de fuego, carabinas y escopetas de distintos calibres, marca y modelo, un total de 13 armas de puño, carabinas y fusiles de fogueo y aire comprimido, una ballesta, 150 cartuchos de escopeta, 721 cartuchos de armas de puño de distintos calibres, seis garrafas se gas comprimido y 2.000 balines de aire comprimido", detallaron fuentes policiales.