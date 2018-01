Anuncian creación de una Comisión Investigadora

El gobierno nacional promulgó hoy la ley que crea la "Comisión Bicameral Especial Investigadora sobre la desaparición, búsqueda y operaciones de rescate del submarino ARA "San Juan", al cumplirse dos meses de la última vez que se tuvo contacto con el navío que llevaba a bordo cuarenta y cuatro tripulantes y del que aún no se tienen novedades.

El cuerpo "tendrá por objeto el análisis, la evaluación y el esclarecimiento de las causas y circunstancias del siniestro de la embarcación, el desarrollo de las acciones desplegadas por el Estado argentino para su hallazgo y el desempeño de la cooperación internacional recibida para su localización y rescate", establece la norma aprobada en diciembre.

La comisión especial "estará integrada por seis diputados nacionales y seis senadores nacionales, designados por los presidentes de cada cámara, respectivamente, respetando la pluralidad de la representación de ambas cámaras", añade la ley 27.433 que este lunes se publica en el Boletín Oficial junto a su promulgación.

Asimismo, "tendrá un presidente y un vicepresidente, los cuales serán elegidos por la comisión", cuyas "decisiones se adoptarán por mayoría de los presentes".

La comisión "designará un cuerpo de especialistas, integrado por cinco miembros que serán militares retirados de la Armada Argentina sin procesamientos ni condenas por delitos de lesa humanidad, con grado no inferior a contraalmirante, y/o civiles con reconocida trayectoria y experticia en materia de defensa nacional".

El cuerpo podrá iniciar investigaciones de oficio, citar a funcionarios, solicitar informes y documentos y realizar reuniones secretas y reservadas.

Además, deberá elaborar un informe final en un plazo no mayor a un año desde su conformación, el cual podrá prorrogarse no más allá de un año más.

Tanto los informes parciales como el informe final "serán obligatoriamente públicos", y el último de éstos deberá contener "una opinión fundada" sobre la "determinación de las posibles causas de la desaparición de la nave, el desempeño de los mandos de la Armada Argentina, y el de las autoridades del Ministerio de Defensa". También, el informe final tendrá que incluir un "análisis de las acciones que se sugiere fueron adoptadas por el comando de la unidad submarina; condiciones de mantenimiento de la nave previo a la autorización de la misión, detallando la existencia de averías o fallas técnicas; y detalle de la misión encomendada al submarino y el desarrollo de la misma, incluyendo el informe pormenorizado de las comunicaciones, durante la travesía". Además, deberá contener "un listado completo de la tripulación a bordo y el detalle de las funciones que cumplía cada tripulante" y "un análisis de las condiciones de adiestramiento de la tripulación del submarino", entre otras cuestiones. En otro punto, la ley sancionada en diciembre último por el Congreso ordena a la Comisión Bicameral Investigadora tener "especial consideración por las solicitudes y requerimientos de los familiares de los tripulantes en relación con la investigación, estudio y análisis de la desaparición, búsqueda y acciones de rescate de la embarcación".

En ese marco, establece que las familias de los 44 tripulantes del submarino ARA "San Juan" "podrán participar en calidad de observadores en las reuniones de la Comisión Especial Investigadora, a excepción de aquellas que sean declaradas secretas y/o reservadas". La norma aprobada por el Congreso a fines de 2017 y que surgió a pedido de los familiares de los tripulantes de la nave desaparecida fue publicada ayer en el Boletín Oficial.

Piden presupuesto a empresas para continuar la búsqueda

Al cumplirse ayer dos meses de la desaparición del submarino ARA “San Juan”, la Armada Argentina anunció que pidió presupuesto a cinco empresas para poder continuar la búsqueda cuando se retire definitivamente la ayuda internacional. Según indicó el vocero de la Armada, capitán Enrique Balbi, los cinco presupuestos de las empresas se están analizando y la decisión final aún no fue tomada. “No hay un límite preciso de tiempo anunciado hasta el momento por parte de la colaboración extranjera, pero de todas formas sabemos que en algún momento va a ser finita, por eso ya se tomó contacto con cinco empresas que podrían reemplazar la ayuda extranjera y se están evaluando presupuestos para afrontar esa eventual situación”, dijo Balbi en conferencia de prensa. Si bien el vocero no dio detalles de cuáles son las empresas consultadas ni los presupuestos que pasaron, remarcó que desde el 16 de noviembre último, 24 horas después que se perdiera el contacto con el submarino, no hubo “ningún tipo de restricción presupuestaria para la búsqueda”.

Durante la conferencia, Balbi informó que durante estos 60 días de operativos para dar con el navío intervinieron unas 4 mil personas, 27 buques, 14 aeronaves, y colaboraron siete países, entre ellos Rusia, Gran Bretaña y Estados Unidos. “En este tiempo de búsqueda en total se han detectado 54 objetos en el fondo del mar pero lamentablemente ninguno coincidió con el submarino”, indicó. El vocero se refirió también al informe del analista de la Oficina de Inteligencia Naval de Estados Unidos (ONI), Bruce Rule, quien consideró que el ARA “San Juan” implosionó en cuarenta milisegundos a 400 metros de profundidad.

Búsqueda con tres naves

Tres buques, uno ruso y dos argentinos, continúan la búsqueda del submarino ARA San Juan.

La búsqueda continuaba ayer con el buque oceanográfico “Yantar” de Rusia y la corbeta ARA “Spiro”, mientras que el aviso ARA “Islas Malvinas” zarpó este domingo a la madrugada de la Base Naval Ushuaia, para reincorporarse con el ROV (vehículo operado remotamente) ruso embarcado “Panther Plus”, estimando arribar a la zona de operaciones mañana dependiendo de las condiciones meteorológicas. En tanto, familiares y amigos de tripulantes se quejaban de que en el operativo hubiera sólo dos embarcaciones activas, sin contar al ARA “Islas Malvinas” que aún no llegó a la zona, y reclamaban que se volviera a incluir en el operativo a los buques oceanográficos Austral y el Víctor

“Abandonados por el presidente”

RECLAMO/ FAMILIARES DE TRIPULANTES DEL ARA “SAN JUAN”.

Omar Vallejos, padre de uno de los tripulantes del submarino ARA “San Juan” afirmó que los familiares se sienten “abandonados por el presidente” Mauricio Macri.

“El Presidente nos dijo que nos iba a acompañar en todo momento pero una sola vez vino a vernos. Nunca una carta, nada. Ni una respuesta a todas nuestras preguntas. No sabemos cómo es su agenda pero, por lo menos nos hubiese mandado un mail, mandado un mensaje de audio, ¿Tanto cuesta mandar un audio de voz?”, afirmó Vallejos.

En declaraciones a FM La Patriada, consideró: “Al señor Presidente lo vimos una sola vez y nunca más. Supuestamente nos iba a estar apoyando en todo sentido pero acá bien gracias”.