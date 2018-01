Gimnasia se prueba ante San Pedro en Papel NOA

Hoy desde las 15, Gimnasia y Esgrima se prueba ante Atlético San Pedro en el complejo "Papel NOA". Es el primer amistoso formal del año con miras al inicio de la segunda parte de la B Nacional.

Serán dos partidos entre titulares y suplentes de uno y otro elenco. Recordemos que el "millonario" sampedreño se alista con miras al inicio del Federal C, por lo que a los orientados por Roberto Bolla le harán bien estos minutos de juego.

Tras cumplir la primera semana de trabajos, el plantel quedó concentrado ayer en un hotel céntrico de San Salvador. En esa intimidad, Maki Salces, volante "albiceleste", reconoció ante El Tribuno de Jujuy que aún mantiene la espina clavada por las finales perdidas en el 2015 que Gimnasia no pudo ascender. "La verdad que sería cumplir un sueño, hace un par de años atrás se nos escapó de manera increíble y fue un desastre, me pegó fuerte, fue una frustración, es una espina que por lo menos la tengo clavada y quiero revertir y si se da un ascenso seria grandioso, estamos trabajando para eso", explicó.

Salces desde afuera dejó la sensación que aún no explotó futbolísticamente y así lo entiende "por ahí sí, si bien siempre doy lo mejor, me quedo en el camino, algo pasa siempre, eso es parte de la experiencia, por ahí hay jugadores que explotan a los 28 o 29 años, la verdad que no se, pero Dios quiera sea ahora, es el momento", puntualizó el volante "lobo" y agregó "y si no es aquí será donde me toque estar, pero siempre doy lo mejor, siempre me entreno al máximo, siempre doy lo mejor para gimnasia porque es el que me dio de comer".

Para Maki Salces, mucho tiene que ver la cabeza, un problema psicológico "juega mucho la cabeza, eso también es un tema aparte, trato de manejarlo con el psicólogo, eso va ayudando, es un conjunto de cosas que juega y después se ve reflejado dentro de la cancha", y se acordó de la lesión "más allá que siempre digo que la lesión quedó atrás, deja secuelas, y eso también juega en la cabeza, uno no le da importancia pero son cosas que me las guardo y no quiero sacarlas al público porque si no quedará como que me excuso, trato de dejarlas de lado y a partir de ahí manejarme con los trabajos del profe, el técnico y ganarme un lugar", finalizó