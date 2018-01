Muestras en el Terry

TILCARA (Corresponsal) Una de las caras del Enero Tilcareño son sus muestras de artes visuales, que en el museo Terry tiene uno de sus principales puntos de encuentro. Esta semana se inauguraron allí dos exposiciones con las que empezar esta temporada que, en lo que va del mes, seguirá apostando fuerte con obras de Raúl Gordillo y Javier Huici, y con piezas de tejedores y ceramistas.

OBRA DE MARIA LUZ REPUCCI/ MUJERES DE JALLALA WARMI EXPONEN PIEZAS PICTÓRICAS.

El Museo Regional de Pintura "José Antonio Terry" se encuentra ubicado en calle Rivadavia 459 de la localidad de Tilcara.

La primera de las inauguradas este sábado es la de fotografías de Walter Reinaga, titulada "Patrimonio Vivo". Quisiera empezar por hablar de la cantidad de veces que nos hemos cruzado con Walter por la Quebrada y por la Puna, cosa que puede tenerse como ajena a la muestra pero que define lo que allí se ve: el registro de instantes que Reinaga conoce de primera mano. Su mirada sabe lo que está sucediendo al momento de fotografiarlo, y es algo que se nota cuando, por ejemplo, le da el mismo título de Doñita al rostro de una Virgen cuzqueña y a la máscara de la diablita, cuando las velas encendidas y las colillas clavadas en el suelo se llevan el foco de la Pachamama, cuando el bramido del erque vale más por el soplido del cornetero que por lo exótico de la bocina, cuando el Monumento de la Independencia es casi un eco o una sombra del disfrazado y luce tanto el bordado de un rebozo como los espejos del traje. El orden en que las presenta es, también, el relato que el artista nos propone, y así comenzamos por la Virgen de pintura resquebrajada, la Anunciación de cutis ruborizado, la máscara carnavalera de pestañas coquetas y la señora cuya expresión dice más que la papa eraka que nos muestra, como un modo de adentrarnos en aquello que, lo entendemos desde el inicio, Walter Reinaga llama Patrimonio Vivo.

“PATRIMONIO VIVO”/ EXPOSICIÓN INAUGURADA EN EL MARCO DEL ENERO TILCAREÑO.

La otra sala nos presenta una de las facetas de Jallalla Warmi, el Encuentro Nacional de Mujeres Artistas que expresó, este fin de semana, distintos aspectos de la perspectiva creativa desde la mujer. Cuando se trata de hacer la crónica de una muestra colectiva, uno busca dar con la unidad del conjunto, que no debiera ser sólo una cuestión de género sino estética, y lo cierto es que una primera sensación es de comodidad, de que no desentona el paso de la obra de una artista a la otra. Las búsquedas de Rita Valdez, con algunas citas explícitas de Miró y referencias al arte ancestral de nuestras cuevas y aleros, las composiciones entramadas de Liliana Rossomando, ya en color o en blanco y negro, con una marcada referencia andina desde un trazo pretendidamente inocente que contrasta con los gestos más duros, pero también caricaturescos, de María Luz Repucci, lo femenino violentamente cortado del contexto en los dibujos de Denise Cáceres, los paisajes sugeridos en sus sombras, de Cristina Paredes, y la imagen klimteana, cuyo centro no es la flor que se muestra, de Amorina.

Todo esto en un transitar de la mirada de una artista que nos señala a la siguiente para que veamos el mundo desde sus ojos, y que en el programa subrayan como una "intención de homenajear y reafirmar una identidad femenina de raíz indígena".