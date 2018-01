Diarios de todo el mundo se hieron eco del perdón del Papa por abusos de sacerdotes

El Papa Francisco llegó a Santiago esta mañana para reunirse con la Presidenta Michelle Bachelet y junto con referirse a los desafíos de Chile, pidió perdón por los abusos cometidos por miembros de la Iglesia contra niños en el país.

"No puedo dejar de manifestar el dolor y la vergüenza que siento ante el daño irreparable causado a niños por ministros de la Iglesia. Me quiero unir a mis hermanos en el episcopado, ya que es justo pedir perdón y apoyar con todas las fuerzas a las víctimas, al mismo tiempo que hemos de empeñarnos para que no se vuelva a repetir".

Sus palabras trajo inmediatas reacciones no solo en el mundo político y social de nuestro país, sino que también fueron recogidas por la prensa internacional. Desde Bolivia, el periódico El Deber, escribió "Francisco evita hablar del mar en sus primeras palabras en Chile".

"Su discurso estuvo marcado por el perdón que pidió contra los abusos sexuales a menores de edad por miembros de la Iglesia y el llamado que hizo a "proteger con fuerza" a las víctimas", escribieron.

En tanto, Argentina fue el país donde hubo más reacciones tras las palabras del Papa Francisco. Como era de esperar, la prensa trasandina puso el foco en el perdón del Sumo Pontífice. En esa línea, Clarín tituló "El Papa pidió perdón por los abusos de menores en la Iglesia: 'Siento Verguenza'".

Infobae en tanto, escribió "El papa Francisco, sobre los abusos a niños en las iglesias de Chile: "No puedo dejar de manifestar la vergüenza que siento". "En su primer discurso en Chile, el Papa dijo sentir "dolor y vergüenza" por los abusos a niños", fue el titular de La Nación.

El medio norteamericano NBC News también se colgó de las palabras del Sumo Pontífice y titularon "El Papa Francisco pide perdón en Chile por abusos sexual de sacerdotes".

La prensa italiana también recogió el perdón del Papa. El reconocido medio La repubblica tituló "El Papa Francisco en Chile: "Dolor y vergüenza por la pedofilia en la Iglesia: no debemos repetir".



En España, El Mundo tituló "El Papa pide perdón por los abusos sexuales de curas en Chile". "El papa Francisco dijo hoy sentir dolor y vergüenza, y pidió perdón por los abusos sexuales contra niños por parte de algunos de los clérigos de la Iglesia católica chilena, en su primer mensaje de la visita pastoral de tres días que inició el lunes a Chile", consignaron.

El País de España escribió "El Papa siente “dolor y vergüenza” por los abusos sexuales de la iglesia chilena" y apuntan a que "los escándalos y la inacción de la cúpula eclesiástica ante las agresiones han devorado la imagen de la Iglesia".