Racing cayó ante Temperley en el debut de "Chacho" Coudet como entrenador

Temperley le propinó anoche un amargo debut a Eduardo Coudet como entrenador de Racing, al superarlo por 1 a 0 gracias a la aplicación de la Ley del Ex, tras el gol convertido por el delantero Juan Ignacio Sánchez Sotelo, ante una muy buena cantidad de público en Mar del Plata, en la continuidad del Torneo de Verano.

El "Gasolero", con Gastón Esmerado como técnico, fue más práctico en el arco rival y aprovechó la definición de Sánchez Sotelo a los 30 minutos del primer tiempo para festejar ante unos cinco mil hinchas en el estadio "José María Minella".

No fue un buen debut para "Chacho" Coudet, porque se notó la falta de ritmo por la dura pretemporada y el equipo alternativo que presentó no tuvo un buen andamiaje.

La próxima presentación de la "Academia", para colmo, será el clásico frente a Independiente el próximo viernes, también en Mar del Plata, pero ya con su equipo titular.

Porque el mediocampo estuvo desconectado y muchas veces quedó mal parado en el retroceso, como en el gol de Sánchez Sotelo, que no falló ante el achique del arquero Javier García.

Muy pocas chances de peligro habían ocurrido hasta la apertura del marcador para el "Gasolero", que necesita recomponer su imagen en la segunda parte de la Superliga de la mano de Esmerado, para evitar el descenso a la Primera B Nacional.

Incluso, Sánchez Sotelo pudo haber ampliado un ratito después cuando probó de media distancia y casi la clava en el arco de García.

Antes del descanso, Racing estuvo muy cerca de igualar el marcador, pero Augusto Solari -uno de los refuerzos- remató mordido desde dentro del área.

En el complemento, la "Academia" intentó asumir un poco más de protagonismo, ante un rival que gastó su energía en defender la ventaja.

Otra vez Solari fue el que tuvo en sus pies la chance de empatar, pero al minuto de juego, definió afuera muy cerca del palo.

Un remate de media distancia de Martín Ojeda fue la segunda aproximación de Racing y en este caso fue el arquero Ayala el que desvió al córner.

Sobre los 22 minutos, la "Academia" volvió a quedarse atragantado con el grito de gol de Solari, que entró solo por el segundo palo pero elevó su tiro por encima del travesaño.

De contragolpe, Sánchez Sotelo pudo haber liquidado la historia, sin embargo el debutante Héctor Villalba rechazó la pelota sobre la línea.

Coudet movió el banco en búsqueda de modificar la cara de su equipo, pero no pudo torcer la historia y terminó sufriendo la derrota en su debut en la "Academia", donde buscará avanzar en el gran objetivo: la Copa Libertadores.