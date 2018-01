Triaca acusado de maltratar a su empleada doméstica (AUDIO)

En el ojo de la tormenta por las futuras las discusiones paritarias , al ministro de Trabajo, Jorge Triaca, le apareció otro problema que le genera grandes dolores de cabeza.

Sandra Heredia, “casera” en la quinta de la familia en la zona norte del Gran Buenos Aires, está furiosa por la manera en la que fue despedida.

La ex empleada dio a conocer polémicos de su encontronazo con Triaca . “Todo empezó un sábado cuando no llegué a tiempo para abrirle la puerta y Triaca se enojó. Quiero aclarar que no es que no fui, solo me retrasé diez o quince minutos porque al salir justo con el tiempo, se me atrasó el colectivo y no llegué algunos minutos antes que él llegara, como hacía siempre”, reveló Heredia, al medio Opi SantaCruz.

Según relató, Triaca, muy oenojado le envió una nota de voz: “¡Sandra no vengas eh? no vengas porque te voy a mandar a la concha de tu madre! ¡Sos una pelotuda!”, se puede escuchar en el audio.

“Me echaron como un perro, porque el sábado estaba en mi casa en la quinta, donde me encontraba pintando y se acercó el cuñado de Jorge (Triacca), Sergio Borsalino y me pidió que me fuera porque ya no trabajaba más”, agregó.

Heredia trabaja en el SOMU, el sindicato que lideraba Omar Caballo Suárez, quien fue detenido por delitos de corrupción y el gremio quedó intervenido por el gobierno. Producto de la intervención, Triaca ubicó a Heredia como “Delegada” en San Fernando.



Ahora la mujer asegura que perderá el trabajo el mes que viene y realizó otras polémicas revelaciones:“En una oportunidad contraté una chica para un evento en la quinta de Panamericana, que fue cuando le hicieron la despedida a Miguel Del Sel cuando terminó en la embajada de Panamá. A esta chica, muy mona varios de los presentes allí mostraron interés en contratarla y uno de ellos, el diputado Gustavo Vélez (Cambiemos) la conoció en la reunión y la citó en el Ministerio de Trabajo para ofrecerle trabajo como secretaria”.

“La propuesta salarial era de 14 mil pesos por trabajar 6 horas y 22 mil pesos si ella viajaba afuera a acompañarlo como secretaria. Después que ella aceptó, le ofreció “otro trabajo” por si le interesaba y le dijo “son sesiones de fotos, solo va el fotógrafo, vos y yo. Las fotos se exportan afuera, asique quédate tranquila aquí no se van a vender” y le propuso empezar el mismo sábado”, detalló Sandra Heredia a OpiSantaCruz.

Según la versión de la ex empleada, que mostró algunos chats para que no duden de su relato, medió por el fuerte episodio que vivió la otra joven. “Hablé con Jorge (Triaca) por la gravedad del tema, ya que se trataba de un diputado y además, porque con esta chica yo quedé muy mal y consideraba que como asistente y mano derecha de Jorge, debía informarlo de lo que estaba pasando. Rápidamente Jorge la mandó al SOMU para que la piba no hablara”.

“Calculo que esta intervención en el sindicato de obreros marítimos hizo entrar a unas 250 personas, de hecho al hijo del jardinero de la quinta de Triaca que es contador, lo hizo ingresar en el gremio”, remarcó y añadió que también fue a la quinta la reina de Holanda”, agregó.

“Máxima Zorreguietta es la única celebridad que concurre a la quinta cada vez que llega a la Argentina”, detalló.

Es amiga de los Triacca y compañera desde el colegio Cardenal Newmann de Lorena Triacca, otra de las hermanas. También lo visitan algunos periodistas, uno que fue con él al mismo colegio y muchos funcionarios del gobierno nacional y empresarios”, aseguró Heredia, que puso nervioso al ministro de Trabajo.



El hermano de Triaca asumió que fu él quien echó a la empleada , y reconoció la veracidad el audio aunque justificó al Ministro diciendo que “este audio no representa el temperamento del funcionario”.

FUENTE: EXPEDIENTE POLITICO